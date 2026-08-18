Sakarya üniversitesinde yönetim devam ediyor: Hamza Al tekrar rektör

Atama Resmi Gazete'de açıklandı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Prof. Dr. Hamza Al, Sakarya Üniversitesi rektörlüğüne yeniden atandı. Atama kararı resmi olarak Resmi Gazete'de yayımlandı ve mevcut rektör görevine devam edecek.

Görevin sürdürülmesi ve üniversite yönetimi:

Yeniden atama, üniversite yönetiminde sürekliliğin sağlanmasına işaret ediyor. Mevcut kadro ve yürütülen projelerin takibi açısından rektörlüğün aynı isimle devam etmesi, yönetim süreçlerinde istikrar sağlayacak.

Süreç ve resmi prosedür:

Atama, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle gerçekleştirilmiş ve kararın yayımlanmasıyla resmiyet kazanmıştır. Bu adım, rektörlük görevine ilişkin yasal prosedürün tamamlandığını gösteriyor.

Prof. Dr. Hamza Al'ın yeniden atanmasıyla Sakarya Üniversitesi yönetimi görevine devam edecek ve üniversitenin gündemindeki konulara ilişkin uygulamalarda süreklilik hedeflenecek.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ HAMZA AL