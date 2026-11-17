Sakarya'da belediyeler sokak hayvanları hizmetlerini ortaklaştırma kararı aldı

İlçe belediyelerinin veteriner hekimleri ile ilgili şube müdürleri, Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Kampüsünde, Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda bir araya geldi. Toplantının amacı, sokak hayvanlarına yönelik hizmetlerin daha etkin ve koordineli yürütülmesini sağlamaktı.

gündem ve öncelikler:

Toplantıda öncelikli olarak sokak kedilerinin bakım, beslenme, tedavi ve rehabilitasyon süreçleri ele alındı. Ayrıca sokak köpeklerinin toplanmasına yönelik yürütülen çalışmaların ardından ortaya çıkan kedi popülasyonuna ilişkin vatandaşlardan gelen şikayetler de detaylı şekilde masaya yatırıldı.

uygulama ve çözüme ilişkin görüş birliği:

Katılımcılar, hayvan sağlığı ve refahını önceleyen uygulamaların yaygınlaştırılması, belediyeler arasındaki koordinasyonun artırılması ve sahadaki sorunlara kalıcı çözümler geliştirilmesi konusunda görüş birliğine vardı. Kurumlar arası iş birliği ve sahadaki uygulamaların eşgüdümlü yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

SAKARYA'DA SOKAK HAYVANLARINA YÖNELİK HİZMETLERİN DAHA ETKİN VE KOORDİNELİ YÜRÜTÜLMESİ AMACIYLA İLÇE BELEDİYELERİNİN VETERİNER HEKİMLERİ İLE İLGİLİ ŞUBE MÜDÜRLERİNİ BİR ARAYA GELDİ.