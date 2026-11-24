İhlas Kuzuluk Termal Otel'e uluslararası sürdürülebilirlik tescili

İhlas Kuzuluk Termal Otel, Akyazı'nın Kuzuluk Orta Mahallesi'nde hizmet veren bir tesis olarak, Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı kapsamında 3. aşama Sürdürülebilir Turizm Sertifikası almaya hak kazandı. Sertifika ilk olarak 22 Ekim 2023'te verildi ve yapılan güncellemelerle geçerliliği 2028 yılına kadar uzatıldı.

Değerlendirme süreci:

Tesisin değerlendirmesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TGA iş birliğinde yürütüldü ve GSTC (Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi) kriterleri esas alındı. Programa göre birinci aşamada 14, ikinci aşamada 29, tam sertifikasyon aşamasında ise 42 kritere uygunluk aranıyor. GSTC tarafından akredite edilmiş denetim kuruluşlarının değerlendirme ve doğrulama süreçleri sonunda tesis, üçüncü aşamayı tamamladı.

Tesis uygulamaları ve statü:

İhlas Kuzuluk Termal Otel, sürdürülebilirlik çalışmalarında doğal kaynakların korunması, enerji ve su tasarrufu, atık yönetimi, yerel kültürün desteklenmesi ve sosyal sorumluluk alanlarında uygulamalar yürütüyor. Bu kapsamlı uygulamalar, tesisin Mart 2024'te 4 yıldızlı termal otel statüsü kazanmasına da zemin hazırladı.

Alınan 3. aşama sertifika ve resmi değerlendirmeler, tesisin sürdürülebilir turizm taahhüdünü belgeleyerek bölgesel turizmin güvenilirliğini artırıyor ve yerel ekonomiye katkıyı destekliyor.

İHLAS KUZULUK TERMAL OTEL, TÜRKİYE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM PROGRAMI KAPSAMINDA ELDE ETTİĞİ 3. AŞAMA SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM SERTİFİKASI İLE TURİZMDE DİKKAT ÇEKİYOR.