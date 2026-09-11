Sakarya'da yürürken yaşamını yitiren Begüm Fil'in ölümüne ilişkin sürücü tutuklandı

Kaza yerinde yaşananlar:

Olay, Orhangazi Caddesi otobüs durağı mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Begüm Fil (23), yolun karşı tarafına geçmeye çalıştığı sırada, N.Ü. idaresindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Hastanede müdahale ve cenaze süreci:

Çarpmanın ardından olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ağır yaralanan Begüm Fil'i Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazesi, dün Akyazı ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

Soruşturma ve hukuki süreç:

Kazanın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü N.Ü., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme önüne çıkarılan N.Ü. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve yetkililer kazanın nedenine ilişkin incelemeleri sürdürüyor.

Yaşanan kaza, bölgedeki trafiğin ve yaya güvenliğinin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Yetkililer, benzer olayların önlenmesine yönelik trafik denetimlerinin ve yaya geçitlerinin önemine dikkat çekiyor.

SAKARYA'DA YOLUN KARŞI TARAFINA GEÇMEK İSTERKEN OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN BEGÜM FİL'İN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN KAZADA, SÜRÜCÜ N.Ü. ÇIKARILDIĞI ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANDI.