Sakaryaspor yeni yüzleri ve taraftarın desteğiyle 2-0 kazandı

maç özeti:

Sakaryaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 2. haftasında Adana 01 Futbol Kulübü SK'yı 2-0 mağlup etti. Maçta ilk yarı düşük tempoyla geçen ev sahibi, ikinci yarıda yaptığı hamlelerle kontrolü ele aldı.

oyun gelişimi:

İlk yarıda daha durgun görünen ekip, devre arasında yapılan değişikliklerin ardından ritmini buldu. Özellikle son 15-20 dakika içinde artan pres ve topu daha sık kazanma çabası, Adana 01 üzerinde baskı oluşturdu.

Karşılaşmanın belirleyici anlarından biri de rakibin maçın ilerleyen bölümlerinde 10 kişi kalması oldu. Sakaryaspor, bunun etkisini iyi değerlendirerek goller buldu ve skoru korudu.

teknik direktörün değerlendirmesi:

Sakaryaspor Teknik Direktörü Ümit Bozkurt, maç sonrası basın toplantısında oyuncuların disiplini ve taraftar desteğinin belirleyici olduğunu vurguladı. Bozkurt, "İkinci yarı oyuna giren arkadaşlarımızın da ritmiyle, oyunun ritmi de düzeldi. Rakibe son 15-20 dakika ciddi baskılar kurduk. Rakibin 10 kişi kalması da bizim zorlamamız ile oldu" ifadelerini kullandı.

Bozkurt ayrıca yeni kurulan takımın taraftarla buluşmasının önemine değinerek, "İlk yarı biraz daha durgunduk, ikinci yarı biraz daha oyunu zorlamamız gerektiğini fakat maçın 90 dakika olduğunu, disiplinden kopmadan, muhtemel değişiklikler ile birlikte bu işi başarabileceğimizi takımımızla paylaştık" dedi.

Son olarak teknik adam, maç boyunca mücadele eden ve galibiyeti getiren futbolcularına teşekkür ederek, tribünlerdeki taraftarların maç sonunda mutlu ayrılmasının kulüp için değer taşıdığını belirtti.

SAKARYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ÜMİT BOZKURT