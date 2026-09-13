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Taraftarın isteğini geri çevirmeyen Rafael Leao üçlü çektirdi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 5. haftasında Kocaelispor'u 1-0 yenerken Rafael Leao kale arkası taraftarların isteğini kırmayıp üçlü çektirdi.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 22:33

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Taraftarın isteğini geri çevirmeyen Rafael Leao üçlü çektirdi

Maç sonu coşkusu taraftara taşındı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında evinde karşılaştığı Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha içindeki sevinç, tribünlere taşındı.

Leao'nun karşılık verdiği istek:

Karşılaşma sonrası kale arkasındaki taraftarların isteği üzerine Rafael Leao isteneni geri çevirmedi ve tribünlerle birlikte üçlü çektirdi. Bu an, oyuncunun taraftarla kurduğu doğrudan iletişimin ve samimiyetin bir göstergesi oldu.

Takım olarak kutlama:

Leao'nun hareketinin ardından diğer futbolcular da galibiyet sevincini birlikte yaşadı. Sahadaki ve kenardaki birliktelik, takımın moralini yükseltti ve taraftarlarla ortak bir anı oluşturdu.

Bu tür jestler, sezonun erken dönemlerinde takım içindeki dayanışmayı güçlendirirken, tribünlerin takıma olan bağlılığını da pekiştiriyor. Galibiyet sonrası yaşanan kısa ama etkili kutlama, hem futbolcular hem de taraftarlar için unutulmaz bir an olarak kayda geçti.

GALATASARAY’IN PORTEKİZLİ FUTBOLCUSU RAFAEL LEAO, KOCAELİSPOR MAÇININ ARDINDAN SARI-KIRMIZILI...

GALATASARAY’IN PORTEKİZLİ FUTBOLCUSU RAFAEL LEAO, KOCAELİSPOR MAÇININ ARDINDAN SARI-KIRMIZILI TARAFTARLARA ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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