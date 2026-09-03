Salça kaynağındaki kıvılcım gölgelik ve depoyu kullanılamaz hale getirdi

Bilecik'in Bozüyük ilçesi İçköy Mahallesi'nde salça yapımı sırasında çıkan kıvılcım, bir evin bahçesindeki gölgelik ile depo olarak kullanılan alanda yangına neden oldu.

olayın gelişimi:

Mahalle sakinlerinin aktardığına göre, salça kaynağı sırasında bir anda gölgelik ve depo olarak kullanılan yerde alevlerin yükselmeye başladığı görüldü.

hasar ve sonuç:

Yangın kendi kendine söndü; ancak alevlerin etkisiyle gölgelik ve depo küle döndü ve alan kullanılamaz hale geldi.

SALÇA YAPARKEN YANGIN ÇIKTI