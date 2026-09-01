Salihli'de Çiçek Caddesi'nde altyapı sonrası 3 bin ton asfalt serimine başlandı

Çalışmanın kapsamı:

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri, Salihli ilçesi Şehitler Mahallesi'nde altyapısı yenilenen Çiçek Caddesi'nde yol ve kaldırım yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Altyapısı tamamlanan cadde yaklaşık 550 metre uzunluğunda olup, kaldırım yenilemelerinin tamamlanmasının ardından sıcak asfalt serimine geçildi. Çalışma kapsamında caddeye toplam 3 bin ton sıcak asfalt serilmesi planlanıyor.

Başkan ve koordinatörün açıklamaları:

Çalışmaları yerinde inceleyen Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, "Şehitler Mahallesi Çiçek Caddesi’ndeyiz. Buranın altyapısı tamamlandı. Yaklaşık 550 metre uzunluğundaki bu cadde, Salihli’mizin ulaşım konforunu artıracak önemli güzergahlardan biri. Bu vesileyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’ya ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Salihli’mize hayırlı olsun" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü Şantiye Koordinatörü Fatih Nakışçı ise, "Salihli ilçemizin Şehitler Mahallesi’nde yol bakım ve yenileme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kaldırım yenileme çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimine de başladık. Çiçek Caddesi’nde 3 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştireceğiz. Salihli Belediyesi ile iş birliği içerisinde yürüttüğümüz çalışmalarla vatandaşlarımıza daha sağlıklı ve konforlu bir ulaşım imkanı sunmayı hedefliyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu’nun talimatları doğrultusunda kent genelindeki yol çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Çiçek Caddesi'nde daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlanması hedefleniyor.

SALİHLİ İLÇESİNDE ULAŞIM KONFORUNU ARTIRMAK AMACIYLA BAŞLATILAN YOL YENİLEME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ŞEHİTLER MAHALLESİ ÇİÇEK CADDESİ'NDE 3 BİN TON SICAK ASFALT SERİMİ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR