Trabzon’da yarım asırlık raylı sistem için ilk kazma dört noktada vuruldu

Trabzon’da yarım asırlık raylı sistem için ilk adım atıldı

Trabzon’un yaklaşık yarım asırlık hayali olan şehir içi raylı ulaşım projesinin temeli törenle atıldı. Proje, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilecek ve ilk etapta Şehir Hastanesi ile Trabzon Havalimanı arasındaki hatta inşa edilecek.

güzergah ve istasyonlar:

İlk etap, toplam 16,2 kilometre uzunluğunda olacak ve güzergah üzerinde Karayolları, Şehir Hastanesi, Stadyum, Beşirli, Kadın Yaşam Merkezi, Orman Bölge, Tanjant, Millet Bahçesi, Atapark, Pazarkapı, Meydan, Sanayi, Terminal, Forum AVM, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Havalimanı olmak üzere toplam 16 istasyon yer alacak. Projenin hedeflediği kapsamın tamamı için çalışmaların ilerleyen safhalarında detaylar paylaşılacak.

Tören, Avni Aker Millet Bahçesi’nde gerçekleştirildi; etkinliğe Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Valisi Tahir Şahin, AK Parti Trabzon milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, 716 mahallenin muhtarı, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

projenin kapsamı ve hedeflenen işletme bilgileri:

Başkan Ahmet Metin Genç törende projenin Trabzon için taşıdığı öneme vurgu yaptı ve projenin toplamda 32 kilometrelik daha geniş bir hattın parçası olduğunu belirtti. Genç, uygulama projelerinin başlandığını ve hattın Stadyum trafiğini de çözecek şekilde planlandığını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin şehir içi ulaşımda yeni bir bakış açısı getireceğini vurguladı. Bakan Uraloğlu, hattın Karayolları Bölge Müdürlüğü’nden başlayıp Trabzon Havalimanı’na kadar uzanacağını ve hattın bir metro niteliği taşıdığını ifade etti. Açıklamada, hattın Şehir Hastanesi’nden Havalimanı’na, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Şenol Güneş Spor Kompleksi’ne, Forum AVM’den şehir merkezine kadar kentte yoğun kullanılan noktaları birleştireceği belirtildi.

Bakan Uraloğlu, hattın tüm güzergahı 26 dakikada kat edeceğini, ortalama işletme hızının 80 km/saat olacağını ve 30 kişilik araçlarla günlük 150 bin kişiye hizmet verilebileceğini açıkladı. Uraloğlu, raylı sistemin sadece ulaşım değil, aynı zamanda şehir içindeki sosyal ve ekonomik bağlantıları güçlendirecek, hava kirliğini azaltacak çevre dostu bir yatırım olduğunu belirtti.

Törende yapılan konuşmaların ardından edilen dualarla proje temeli, Karayolları, Trabzon Şehir Hastanesi, Uzunkum-2 ve Avni Aker Millet Bahçesi olmak üzere dört farklı noktada eş zamanlı olarak atıldı. Yetkililer, hattın tamamlanmasıyla birlikte özellikle işe gidiş‑geliş saatlerindeki trafik yükünün hafifleyeceğini ve bölgedeki ekonomik canlılığın artacağını öngörüyor.

Proje, şehirde ulaşım altyapısını güçlendirirken sağlık, eğitim, spor ve ticaret odaklı merkezleri birbirine bağlayacak bir ulaşım koridoru oluşturmayı hedefliyor. Temelin atılmasıyla birlikte uygulama projeleri ve yapım süreçleri hızla ilerleyecek.

TRABZON'UN YAKLAŞIK YARIM ASIRLIK HAYALİ OLAN ŞEHİR İÇİ RAYLI ULAŞIM SİSTEMİNİN TEMELİ ATILDI.