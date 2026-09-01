Tarım arazileri için üç mahallede kontrollü yıkım

Nilüfer Belediyesi üç mahallede kaçak yapılarla mücadele etti

Nilüfer Belediyesi, verimli tarım arazilerini korumak ve ilçede imara aykırı yapılaşmayı önlemek amacıyla yasal süreçleri tamamlanan yapılarda yıkım uyguladı. Ekipler, Ürünlü, Akçalar ve Çalı mahallelerinde müdahalede bulundu.

Hedeflenen yapılar ve müdahalelerin kapsamı:

Ürünlü Mahallesi'nde fabrika olarak kullanılan bin 400 metrekarelik yapı tamamen yıkıldı. Akçalar Mahallesi'ndeki bin ve Çalı Mahallesi'ndeki 600 metrekarelik ruhsatsız iş yerlerinde ise içerideki malzemelere zarar verilmeden kontrollü kısmi yıkım gerçekleştirildi.

Operasyonun güvenlik ve koordinasyonu:

Yıkım çalışmaları, polis, zabıta ve sağlık ekipleri tarafından alınan güvenlik önlemleri eşliğinde yapıldı ve sorunsuz şekilde tamamlandı. Belediye, kent estetiğini bozan ve tarım alanları üzerine ruhsatsız inşa edilen yapılara karşı mücadelenin sürdüğünü açıkladı.

NİLÜFER BELEDİYESİ, VERİMLİ TARIM ARAZİLERİNİ KORUMAK VE İMARA AYKIRI YAPILAŞMAYI ÖNLEMEK AMACIYLA YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA ÜRÜNLÜ, AKÇALAR VE ÇALI MAHALLELERİNDE KAÇAK YAPILARI YIKTI.