Salihli'de mevsimlik işçilerin çalışma ve yaşam koşulları için kurumlar bir araya geldi

toplantı bilgileri:

Salihli'de 2026 yılı Ekim Ayı Muhtarlar Toplantısı, Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında, Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya ilgili kurum amirleri ve mahalle muhtarları katıldı.

gündemdeki başlıklar:

Toplantıda, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından mevsimlik tarım işçilerine yönelik yürütülen çalışmalar ve uygulamalar hakkında sunumlar yapıldı. Sunumlarda işçilerin çalışma şartları, barınma ve temel ihtiyaçlar ile sahada karşılaşılan sorunlar değerlendirildi ve yürütülen faaliyetler katılımcılara aktarıldı.

kaymakamın değerlendirmesi ve öncelikler:

Kaymakam Ali Güldoğan, mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi, ihtiyaçlarının doğru şekilde belirlenmesi ve kamu hizmetlerinden etkin şekilde yararlanmalarının sağlanması için kurumlar arası koordinasyonun önemine vurgu yaptı. Güldoğan, muhtarların sahadaki tespitlerinin politika ve uygulama planlarında belirleyici olduğunu ifade etti.

muhtarların görüşleri ve sonuç odaklı adımlar:

Mahalle muhtarları, sahada gözlemledikleri sorunları, eksik hizmet noktalarını ve taleplerini paylaştı. Toplantıda alınan bilgiler ışığında çözüm odaklı çalışmaların geliştirilmesi, kurumlar arasında eşgüdümün artırılması ve takip mekanizmalarının işletilmesi gerektiği yönünde değerlendirmeler yapıldı. Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve uygulanabilir önerilerin tartışılmasıyla sona erdi.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇE KAYMAKAMI ALİ GÜLDOĞAN BAŞKANLIĞINDA DÜZENLENEN EKİM AYI MUHTARLAR TOPLANTISI’NDA, MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN ÇALIŞMA VE YAŞAM KOŞULLARI İLE İHTİYAÇLARI ELE ALINDI.