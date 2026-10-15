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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde alt geçit suyla dolunca araçlar ilerleyemedi

Yenimahalle'de Anadolu Bulvarı üzerindeki alt geçit sağanakla doldu; sürücüler ilerleyemeyince trafik durdu, görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 17:21

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EDİTÖR: Aslı Han

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde alt geçit suyla dolunca araçlar ilerleyemedi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde alt geçit sular altında kaldı

Ankara'da etkili olan sağanak yağış, Yenimahalle ilçesindeki Anadolu Bulvarı üzerindeki bir alt geçitte su birikmesine neden oldu. Alt geçitte toplanan yağmur suyu nedeniyle bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti ve trafik bir süreliğine aksadı.

görüntüler olayın boyutunu gösterdi:

Alt geçitte ilerlemeye çalışan sürücülerin zor anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kayda yansıyan görüntülerde, su birikintisinin araçların altına kadar ulaştığı ve bazı sürücülerin dikkatli manevralarla ilerlemeye çalıştığı görüldü. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntüler, bölgedeki su seviyesinin kısa sürede yükseldiğini ortaya koydu.

trafikte yaşanan aksama ve dikkat çeken noktalar:

Yağış sonrası alt geçitte yaşanan birikinti nedeniyle bölgedeki trafik durma noktasına geldi; sürücüler yavaşlamak veya durmak zorunda kaldı. Olay, alt geçitlerin yoğun yağışlarda ne kadar hızlı su toplayabildiğini ve sürücülerin benzer koşullarda tedbirli olması gerektiğini gösterdi. Bölgedeki vatandaşların kaydettiği görüntüler, benzer durumlarda kazaların veya araç arızalarının önlenmesi için erken uyarı niteliğinde oldu.

Yetkili kurumların müdahalesi veya sonrasına ilişkin bilgiler kaynağımızda yer almıyor; yaşananlar, yoğun yağış anlarında altyapı ve sürücü önlemlerinin önemini bir kez daha hatırlattı.

ANKARA’DA ETKİLİ OLAN SAĞANAĞIN ARDINDAN SUYLA DOLAN BİR ALT GEÇİTTE SÜRÜCÜLER ARAÇLARIYLA...

ANKARA’DA ETKİLİ OLAN SAĞANAĞIN ARDINDAN SUYLA DOLAN BİR ALT GEÇİTTE SÜRÜCÜLER ARAÇLARIYLA İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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