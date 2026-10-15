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Çorum’da TÜBİTAK şenliği: öğrenciler için deney, atölye ve robot gösterileri

Çorum’da düzenlenen TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği, 27 atölye, deney ve robot gösterileriyle yaklaşık 8 bin öğrenciye bilim deneyimi sunuyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 17:22

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EDİTÖR: İrem Özkan

Çorum’da TÜBİTAK şenliği: öğrenciler için deney, atölye ve robot gösterileri

Şenlik alanı ve program akışı:

Çorum Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğiyle düzenlenen TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Etkinlikte okullarda yürütülen bilimsel çalışmaların tanıtıldığı stantlar, deneyler, teknoloji uygulamaları ve gökyüzü gözlemi gibi farklı etkinlikler yer alıyor. Şenlik alanına öğrenciler, Çorum Belediyesi tarafından tahsis edilen araçlarla getiriliyor; öğretmenlerinin gözetiminde stantları gezen öğrenciler deneyleri yerinde inceleme fırsatı buluyor.

Organizasyon kapsamında bilimsel gösterilerin ilgi gördüğü, etkinliğin ilk iki gününde sadece öğrencilere açık olduğu, üçüncü günün ise vatandaşlara açık tutulacağı belirtildi. Şenliğin yaklaşık 8 bin öğrenciye ulaşması planlanıyor.

Atölyeler ve sergilenen projeler:

Şenlikte, deney tabanlı atölyelerden teknoloji uygulamalarına kadar geniş bir içerik sunuluyor. Katılımcı okullar kendi projelerini stantlarda tanıtıyor; robotik sergiler ve uygulamalı deneyler yoğun ilgi çekiyor. Şenliğe katılan öğrenciler ve öğretmenler, uygulamalı eğitimle bilimi daha yakından tanıma imkânı buluyor.

Muhammet Eren Özduyucu geliştirdikleri robotu sergileyerek şunları söyledi: "Bu robotlardan birisi çizgi izleme moduyla ve ayrıca uzaktan kontrolü ile emin olduğumuz SAR robotumuz. Robotun asıl amacı tamamen sanayi alanında herhangi bir fabrikada büyük kilogramlarda hızlı taşıma ve insansız taşımaya yardımcı oluyor. Uzaktan kontrol ile de herhangi bir insan desteğiyle de taşıma yapar. Açıkçası TÜBİTAK’ın bu konuda bize yardım çıkması, devletin bu konuda bize yardım çıkması benim çok ilgimi çekiyor. İnsanlar çok fazla ilgi gösteriyor. Bu bunlar da devletin ve TÜBİTAK’ın bize yardım etmesinden dolayı çok mutluyuz"

Katılımcıların gözünden şenlik:

Dilara Karadeniz, şenliğe Samsun'dan katıldığını belirterek, "Çok güzel bir şenlik oluyor. Arkadaşlarımıza destek amacıyla geldik. İnsansız robotumuz ve köpek robotumuzla beraber geldik. Her biri çok eğitici ve öğretici atölyeler olmuş. Atölye liderleri olarak bizim için çok keyifli geçiyor. Hemen hemen her şehirde bilim merkezlerimiz var. Çocuklarımızın bilim merkezlerini ziyaret etmesini istiyoruz" dedi.

Gül Karataş, Çorum Belediyesi Bilim Çorum Astronomi, Uzay ve Havacılık Atölye eğitmeni olarak şenlikle ilgili bilgi vererek, "Burada okul gruplarımız hafta içi gelerek 27 atölyemizle etkinliklerimizi yapıyorlar. Sergi alanlarımız var. Robotlarımız var. Etkinliklerimize bütün halkımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇORUM&#039;DA ÖĞRENCİLER TÜBİTAK 4007 BİLİM ŞENLİĞİ&#039;NDE BİR ARAYA GELDİ

ÇORUM'DA ÖĞRENCİLER TÜBİTAK 4007 BİLİM ŞENLİĞİ'NDE BİR ARAYA GELDİ

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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