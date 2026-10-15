Dolar 49,4167 +0,08%
Euro 55,5063 +0,48%
Bist 12.050,38 -0,56%
Altın Gram 6.638,10 +1,71%
EUR/USD 1,1212 +0,49%
Brent Petrol 105,56 -0,47%
--°

Kumköy sahili'nde koruma ve temizlik seferberliği

Aksu Belediyesi, caretta carettaların yuvalama alanı Kumköy Sahili'nde temizlik yaptı; yetkililer çevrenin korunması için vatandaşlara çağrı yaptı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 17:19

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kumköy sahili'nde koruma ve temizlik seferberliği

Kumköy sahili'nde koruma ve temizlik seferberliği

Aksu Belediyesi, nesli tehlike altındaki caretta caretta deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olan Kumköy Sahili'nde düzenli temizlik çalışmaları yürüttü. Bölgenin korunmasına yönelik önlemler ve saha temizliği, hem doğanın hem de sahili kullananların sağlıklı bir çevrede bulunması amacıyla sürdürülüyor.

yapılan çalışmalar:

Kumköy Sahili, Aksu Çayı ile Beşgöz Deresi arasında yer alıyor ve 300 bin metrekarelik alan ile 3,2 kilometrelik kıyı uzunluğuna sahip. Nitelikli Doğal Koruma Alanı statüsündeki bu sahil, caretta carettaların üreme ve yuvalama alanları arasında bulunduğu için özel önem taşıyor. Bu nedenle Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, belediye ait çöp araçlarının sahilin iç kesimlerine girmemesine özen gösteriyor ve sahilde periyodik aralıklarla temizlik yapıyor.

vatandaşa çağrı:

Yetkililer, belirli aralıklarla yapılan temizlik çalışmalarına rağmen çevresel atıklar ve duyarsız kullanım nedeniyle sahilde kirliliğin sürdüğünü vurguladı. Kumköy Sahili'nin korunmasında vatandaşların duyarlılığının büyük önem taşıdığına dikkat çeken belediye, sahili kullananların çöplerini sahil girişinde bulunan çöp konteynerlerine bırakmalarının hem çevre kirliliğinin önlenmesine hem de alanın korunmasına katkı sağlayacağını belirtti.

AKSU BELEDİYESİ, NESLİ TEHLİKE ALTINDAKİ CARETTA CARETTA DENİZ KAPLUMBAĞALARININ YUVALAMA ALANI...

AKSU BELEDİYESİ, NESLİ TEHLİKE ALTINDAKİ CARETTA CARETTA DENİZ KAPLUMBAĞALARININ YUVALAMA ALANI OLAN KUMKÖY SAHİLİ’NDE TEMİZLİK ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bolu Dağı'nda yoğun sis görüşü 20 metreye düşürdü: sürücüler tedbirli olmalı
images

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde alt geçit suyla dolunca araçlar ilerleyemedi
images

Yoğun yağış Zonguldak’ta seferberlik başlattı: 94 ihbar, 1.053 personel sahada
images

Haliç çamurun boğaza aktığı anlar havadan görüntülendi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Adanaspor’un yeni yol haritası: borçla mücadele ve transfer önceliği

Bolu Dağı'nda yoğun sis görüşü 20 metreye düşürdü: sürücüler tedbirli olmalı

Düzce'de hayatını kaybeden Üsküdar başkanvekilinin naaşı İstanbul'a gönderildi

Uyuşturucu ticaretine darbe: Yenişehir'de 1.256 sentetik ecza hapı ele geçirildi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor