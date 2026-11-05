Dolar 50,0430 +0,03%
Euro 56,2898 +0,07%
Bist 11.333,27 -1,26%
Altın Gram 6.613,94 +0,93%
EUR/USD 1,1231 -0,03%
Brent Petrol 97,92 +3,49%
--°

Salihli'de vefa: dedesinin yaptırdığı anasınıfta Aytuğ ve Batu'nun adı yaşayacak

Manisa'nın Salihli ilçesinde 2023'te kuyu faciasında yaşamını yitiren Aytuğ ve oğlu Batu'nun adları, dedelerinin yaptırdığı anasınıfta nesillere aktarılacak.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 19:57

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Salihli'de vefa: dedesinin yaptırdığı anasınıfta Aytuğ ve Batu'nun adı yaşayacak

salihli'de anasınıfı törenle açıldı:

Manisa'nın Salihli ilçesinde 5 Ocak 2023 tarihinde yaşanan ve ülkeyi derinden sarsan kuyu faciasında hayatını kaybeden Aytuğ Demir (28) ile oğlu Batu Demir (2) anıldı. O acı olayın ardından dedeleri Mehmet Demir tarafından, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu bahçesine iki sınıflı bir anasınıfı yaptırıldı.

anasınıfının özellikleri ve kapasitesi:

İki derslik, bir ortak salon ve bir mutfaktan oluşan Aytuğ-Batu Demir Anasınıfının açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Okulda, yapılan açıklamaya göre 52 öğrencinin eğitim görebileceği alan oluşturuldu. Yeni eğitim yuvası, ailenin ısrarı ve fedakârlığıyla, baba-oğulun isimlerini gelecek kuşaklara taşımayı amaçlıyor.

törende kimler yer aldı ve vefa mesajları:

Açılış törenine Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Salihli İlçe Emniyet Müdürü Bircan Baycan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy ve hayırsever Mehmet Demir ile ailesi katıldı. Törende, eğitime sağlanan katkılardan dolayı hayırsever Mehmet Demir'e teşekkür edilirken, hayatını kaybeden Aytuğ ve Batu Demir rahmetle anıldı.

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, törende eğitime yapılan her yatırımın geleceğe bırakılan değerli bir miras olduğunu vurguladı ve Demir ailesine sabır ile başsağlığı dileklerini iletti. Bu adım, 5 Ocak 2023'te meydana gelen ve baba ile oğlunun hayatını kaybettiği 60 metre derinliğindeki sondaj kuyusu olayı sonrasında aile tarafından atılan vefa niteliğindeki somut bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu anasınıfı sayesinde, baba ve oğlunun adı yalnızca anılarda kalmayacak; eğitim alan bir ortamda, çocukların günlük yaşamında ve öğrenim süreçlerinde anımsanacak ve nesiller boyu yaşatılacak.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE 2023 YILINDA MEYDANA GELEN KUYU FACİASINDA HAYATINI KAYBEDEN AYTUĞ...

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE 2023 YILINDA MEYDANA GELEN KUYU FACİASINDA HAYATINI KAYBEDEN AYTUĞ DEMİR (28) İLE 2 YAŞINDAKİ OĞLU BATU DEMİR’İN İSİMLERİ, DEDELERİ MEHMET DEMİR TARAFINDAN YAPTIRILAN ANASINIFINDA YAŞATILACAK. İKİ DERSLİKLİ AYTUĞ-BATU DEMİR ANASINIFI, DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

DPÜ’de Tunus temalı sempozyum başladı: sanatla köprü kuruldu
images

İnönü tıp fakültesine altı yıllık akreditasyon
images

Erzincan'da gençlere ilham veren polimer bilimcisi
images

İlahiyat fakültesi yarım asırlık mirasını OMÜ'de kutladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erken gol freiburg'u öne taşıdı: trabzonspor 0-1

amatörlere 40 yeni saha: fatih’te spor yatırımı büyüyor

Ateşkes sonrası Beyaz Saray'da barış umudu için buluşma

Paris'te kitlesel gösteriler hayat pahalılığını gündeme taşıdı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam