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Şalvarlı kadınlar köy geleneğini dans ve imeceyle yaşattı

Gebze Duraklı'da düzenlenen 'Anne Şehir' etkinliğinde kadınlar şalvarlarıyla müzik eşliğinde egzersiz yaptı, imeceyle kışlık yiyecekler hazırladı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 12:47

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Şalvarlı kadınlar köy geleneğini dans ve imeceyle yaşattı

Duraklı'da şalvarlı buluşma

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Duraklı Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte kadınlar geleneksel şalvarlarını giyerek bir araya geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen organizasyon, köy yaşamına dair ritüelleri şehirde yaşatmayı amaçladı.

Güne şalvarlı egzersizle başlandı

Program, Anne Şehir’le Köyde Kış Hazırlığı kapsamında Anne Şehir antrenörlerinin eşliğinde yapılan egzersizle başladı. Alandaki kadınlar müzik eşliğinde hareket ederek dans etti ve birlikte spor yaptı; etkinlik hem sosyal buluşma hem de fiziksel aktivite fırsatı sundu.

İmeceyle kışlık hazırlıklar

Egzersizin ardından katılımcılar imece usulüyle kış hazırlıklarına geçti. Alanda düzenlenen atölyelerde elma sirkesi, turşu ve menemenlik sos gibi kışlık ürünler geleneksel yöntemlerle hazırlandı. Kadınlar birlikte çalışarak hem hazırlıkları tamamladı hem de imece kültürünü yaşattı; atölyeler üretim sürecini paylaşma ve bilgi aktarımı için ortam sağladı.

Yöresel lezzetler ve çocuk etkinlikleri

Etkinlik alanında kazanlarda haşlanan mısır ve gözleme ikramları sunuldu; katılımcılar hazırlıkların ardından yöresel tatları birlikte tattı. Çocuklar için ayrılan alanda çeşitli etkinlikler düzenlenirken, anneler atölyelere katıldıkları sırada çocuklar vakit geçirdi. Gün boyunca devam eden programda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba da atölyeleri gezip kadınlarla sohbet etti.

Etkinlik, kışlık hazırlıkların yanı sıra yöresel kıyafetler, müzik ve oyunlarla köy yaşamına ilişkin zengin ve renkli görüntüler ortaya koydu; katılımcılar hem üretim sürecine katkı sağladı hem de sosyal bağlarını güçlendirdi.

Şalvarlarını giyip egzersiz yaptılar, kışlıkları birlikte hazırladılar

Şalvarlarını giyip egzersiz yaptılar, kışlıkları birlikte hazırladılar

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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