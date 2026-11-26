kaza yerinde ilk müdahale:

Hatay'ın Samandağ ilçesi Kuşalanı Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine intikal eden HBB ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak sağlık ekiplerine teslim etti.

emniyet önlemleri ve müdahale sonrası durum:

Kazanın ardından ekipler, olay yerinde gerekli emniyet tedbirlerini aldı. Yaralılar, HBB ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi ve bölgedeki trafik akışı için önlem uygulandı.

SAMANDAĞ’DA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA YARALANAN 2 KİŞİ EKİPLER TARAFINDAN KURTARILARAK SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ.