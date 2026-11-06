Samandağ'da patlamaların eşlik ettiği yangında prefabrik ev kullanılamaz hale geldi

Samandağ'da gece saatlerinde prefabrik yapıda yangın çıktı

Hatay'ın Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesinde gece saatlerinde bir prefabrik evde yangın başladı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi; kısa sürede büyüyen alevler yapıda hasara yol açtı.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Müdahale sırasında zaman zaman patlamalar yaşanması çevrede tedirginlik yarattı. Ekiplerin çabasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve alevler söndürüldü.

Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, ancak prefabrik yapı yoğun yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Soruşturma ve güvenlik değerlendirmesi:

Yangının çıkış nedeni ve patlamaların kaynağı hakkında jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, olayla ilgili çalışmanın sürdüğünü ve sonuçların yapılacak tespitler sonrası paylaşılacağını bildirdi.

Mahalle sakinleri ve yetkililer, benzer olayların önlenmesi için alınması gereken önlemler ve güvenlik uygulamalarının önemine dikkat çekti. Soruşturma tamamlandığında yangının kesin nedeni kayıtlara geçirilecek.

HATAY'DA GECE SAATLERİNDE YAŞANAN YANGINDA PATLAMALARLA BİRLİKTE ALEVLERE TESLİM OLAN PREFABRİK EV YANARAK KULLANILMAZ HALE GELDİ.