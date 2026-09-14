Samandağ'da rip akıntısına kapılan 2 şahıs dronlu aramayla denizden çıkarıldı

olayın seyri ve ilk müdahale:

Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında denize giren 2 şahıs için ihbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan bildirime göre şahıslardan bir süre haber alınamadı; bunun üzerine ekipler arama-kurtarma çalışmalarına başladı.

Gelen ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda, saha tespiti ve ulaşım hızını artırmak amacıyla dronlu arama gerçekleştirildi. Dron görüntülerinde söz konusu kişilerin rip akıntısı nedeniyle açığa doğru sürüklenmekte olduğu fark edildi ve koordineli müdahale planı uygulandı.

kurtarma ve görüntüler:

Uygulanan müdahale sonucunda şahıslar sağ ve bilinçleri açık şekilde Sahil Güvenlik Botuna alınarak denizden çıkarıldı. Kurtarma anları ekiplerin kamerasına anbean yansıdı; görüntülerde hızlı tespit, botla yakınlaşma ve şahısların güvenli bölgeye nakli dikkat çekiyor.

Olayda yaralanma ya da can kaybı bildirilmedi. Yetkililer, benzer durumlarda derhal 112 ve Sahil Güvenlik hatlarına bildirim yapılmasının önemine vurgu yaptı.

Rip akıntısına kapılarak ölümle burun buruna gelen 2 şahsı ekiplerin kurtardığı nefes kesen operasyon kamerada