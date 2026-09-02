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Tatamiden başarıyla döndü: Körfez Gençlerbirliği 10 madalya kazandı

Körfez Gençlerbirliği, Tekirdağ Çorlu'daki 30 Ağustos Asya Önel İller Arası Karate Şampiyonası'nda 17 sporcu ile 10 madalya kazandı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 09:47

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Tatamiden başarıyla döndü: Körfez Gençlerbirliği 10 madalya kazandı

Körfez Gençlerbirliği Tekirdağ'dan 10 madalya ile döndü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki 100. Yıl Spor Salonu'nda 29-30 Ağustos tarihlerinde düzenlenen 30 Ağustos Asya Önel İller Arası Karate Şampiyonasına toplam 18 ilden yaklaşık 900 sporcu katıldı. Körfez Gençlerbirliği, turnuvaya 17 sporcu ile çıkarak dikkat çekici bir performans sergiledi.

madalya dağılımı:

Kulüp sporcuları organizasyonu 3 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 10 madalya ile tamamladı. Altın madalyalar; 12 yaş 40 kiloda Beren Elif Çelebi, 8 yaş 25 kiloda Begüm Yüce ve 8 yaş 22 kiloda Hatice Kübra Adıgüzel tarafından kazanıldı.

gümüş ve bronz sonuçlar:

Gümüş madalyalarda 11 yaş 45 kiloda Eymen Tarık Urak, 11 yaş 36 kiloda Hiranur Yıldırım ve 8 yaş 28 kiloda Alparslan Muhammet Eraslan ikinci olurken; bronz madalyaları 10 yaş 40 kiloda Abdullah Oğuzkağan Eraslan, 11 yaş 35 kiloda Ertuğrul Poyraz, 9 yaş 40 kiloda Muhammet Eymen Ertuğrul ve 11 yaş 35 kiloda Muhammet Fırat Tüken elde etti.

Sporcuların farklı yaş ve kilo kategorilerinde elde ettiği bu sonuçlar, kulübün altyapı çalışmalarının verimini gösteriyor. 17 sporcudan 10 madalya çıkarmak, takımın turnuva düzeyindeki rekabet gücünü ve gençlerdeki derinliği ortaya koyuyor.

TEKİRDAĞ&#039;IN ÇORLU İLÇESİNDE DÜZENLENEN ASYA ÖNEL İLLER ARASI KARATE ŞAMPİYONASI&#039;NA 17 SPORCU İLE...

TEKİRDAĞ'IN ÇORLU İLÇESİNDE DÜZENLENEN ASYA ÖNEL İLLER ARASI KARATE ŞAMPİYONASI'NA 17 SPORCU İLE KATILAN KÖRFEZ GENÇLERBİRLİĞİ KARATE TAKIMI, ORGANİZASYONU 10 MADALYA İLE TAMAMLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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