Samsun’da 31 ülkenin kortları buluştu: WTA 125 başladı

turnuva sahaya indi:

Samsun, 4-11 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Samsun Open WTA 125 Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası ile yeniden dünya tenis takviminde yerini aldı. Organizasyon, 31 farklı ülkeden gelen 70 sporcunun katılımıyla Green Golf ve Tenis Kulübü ev sahipliğinde; Türkiye Tenis Federasyonu gözetiminde ve Samsun Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Eleme maçları 4 Ekim’de oynanırken ana tablo mücadeleleri 5 Ekim itibarıyla başladı.

Turnuva, WTA 125 kategorisinde puan veren bir organizasyon olarak hem genç yeteneklere hem de sıralamada üst basamaklarda yer alan profesyonellere önemli fırsatlar sunuyor. Samsun, bu etkinlikle uluslararası kadın tenisini Karadeniz kıyısında ağırlayan merkezlerden biri konumuna yükseliyor.

seribaşları ve dikkat çeken raketler:

Turnuvanın öne çıkan isimleri arasında dünya sıralamasında 85. basamakta bulunan Antonia Rui seribaşı olarak yer alıyor. Onu Emiliana Arango (88), Simona Waltert (89), Solana Sierra (91), Oksana Selekhmeteva (93) ve Anna Blinkova (95) takip ediyor. Ayrıca 2019 Amerika Açık şampiyonu ve eski dünya 4 numarası Bianca Andreescu de Samsun kortlarında mücadele edecek önemli bir isim olarak katıldı.

Turnuvaya katılan ülke listesi geniş bir coğrafi dağılım gösteriyor. Türkiye’nin yanı sıra Çekya, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, İsviçre, İtalya, Sırbistan, Belçika, Avustralya, Hollanda, Polonya, Gürcistan, ABD, Hırvatistan, Arjantin, Hindistan, Güney Afrika, Slovakya, Çin, Kolombiya, İspanya, Letonya, Avusturya, Andorra, Japonya, Macaristan, Ermenistan, Kanada, Slovenya, Kazakistan ve Bosna-Hersek’ten sporcular Samsun’da yer alıyor.

samsun için uluslararası değer:

Basın lansmanı SBB Çok Amaçlı Salon Şehit Ömer Halisdemir Salonu’nda gerçekleştirildi. Samsun Valisi Orhan Tavlı, etkinliğin kent için taşıdığı önemi vurgulayarak Samsun’un yalnızca Karadeniz’in değil Kuzey Anadolu’nun da spor ve kültür merkezi olduğunu belirtti. Vali Tavlı, geçtiğimiz aylarda düzenlenen Samsun Open ATP etkinliğinin yarattığı heyecanın ardından kadınlar turnuvasının da kentte düzenlenmesinin gurur verici olduğunu ifade etti.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan organizasyonun sürdürülebilirliğine dikkat çekti ve 31 ülkeden gelen 70 profesyonel sporcunun kentte buluşmasının Samsun’un uluslararası spor organizasyonlarında ulaştığı seviyeyi gösterdiğini söyledi. Doğan, turnuvanın gençlere dünya standartlarında örnekler sunduğunu ve şehrin spor altyapısının güçlenmesine katkı sağladığını belirtti.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil ise Samsun’un kısa süre içinde hem ATP Challenger hem de WTA 125 seviyesinde organizasyonlara ev sahipliği yapar hale gelmesinin, kentte oluşturulan yapının başarısını gösterdiğini söyledi. Müderrisgil, Samsun’un tenis takviminde görünürlüğünü artırdığını ve bir tenis merkezi olma yolunda ilerlediğini vurguladı.

Basın lansmanında ayrıca Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Turnuva Koordinatörü Seracettin Turan, Turnuva Supervisorü Mihaela Testiban, eski dünya 4 numarası Bianca Andreescu ve Türk tenisçi Ayla Aksu Kahraman da yer aldı.

Organizasyonun ilerleyen günlerinde kortlarda gösterilecek performanslar, WTA puan tablosuna etkileri ve genç Türk oyuncuların ev sahibi avantajıyla sergileyeceği mücadeleler turnuvanın kilit takip nedenleri olacak. Samsun Open WTA 125, 11 Ekim’de düzenlenecek final müsabakalarıyla sona erecek.

SAMSUN, DÜNYA KADIN TENİSİNİN ÖNEMLİ ORGANİZASYONLARINDAN SAMSUN OPEN WTA 125 TENİS TURNUVASI’NA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR. 4-11 EKİM TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TURNUVA, 31 ÜLKEDEN 70 SPORCUNUN KATILIMIYLA SAMSUN’U ULUSLARARASI TENİS DÜNYASININ BULUŞMA NOKTALARINDAN BİRİ HALİNE GETİRİYOR.