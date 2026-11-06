Bakımevinde iddianame: Beylikdüzü'nde iki alzheimer hastası için hapis istemi

Soruşturma tamamlandı

İstanbul Beylikdüzü'nde bir alzheimer ve demans bakım merkezinde 8 Mayıs 2026'da meydana geldiği öne sürülen olayla ilgili yürütülen soruşturma, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Gülay Tanrıyeri (77) ve Gülmi Kordere (79) mağdur; Banu Z. (27) ve Sudenaz M. (22) ise şüpheli sıfatıyla yer aldı.

İddianamenin ayrıntıları:

İddianamede yer alan kronolojiye göre, 27 Nisan 2026 tarihinde şüpheli Sudenaz M.'nin mağdur Gülay Tanrıyeri'yi itmesi sonucu yaralanma meydana geldiği, bu yaralanmanın "basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek" nitelikte olduğu belirtildi. Ayrıca iddianamede, Banu Z.'nin mağdur Gülmi Kordere'ye tükürdüğüne dair görüntülerin mevcut olduğu kaydedildi.

İddianamede mağdurların olay sonrası Darülaceze Özel Bakım Merkezi'ne sevk edildikleri, her iki mağdurun da hastalıkları nedeniyle yaşanan olayı hatırlamadıkları ve bu nedenle beyanlarının alınamadığı vurgulandı. Savcılık, bu bulgular ışığında şüphelilerin üzerlerine atılı suçları işlediklerinin anlaşıldığını bildirdi.

Şüphelilerin savunmaları:

Hazırlanan iddianamede yer alan savcılık ifadelerine göre Banu Z., görüntüleri sosyal medyadan izlediğini ve "Mağdur bana tükürüyordu. Ben de ona tükürüyormuş gibi yaptım ama tükürmedim. Gülmi isimli hastanın sinirlerini yatıştırmak ve onu eğlendirmek için bu eylemlerde bulundum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" şeklinde beyanda bulundu.

Sudenaz M. ise ifadesinde, "Hasta Gülay Tanrıyeri'yi diğer hastalara bulaştığı için uyardım. Yerine oturması için hafif bir şekilde ittirdim. Mağdur, o sırada dengesini kaybederek düştü. Kurum çalışanını aradım ve Tanrıyeri'yi hastaneye kaldırdık. Bu durumdan dolayı son derece üzgünüm" dediği belirtildi.

Suçlamalar ve ceza istemi:

İddianamede, Banu Z. hakkında "ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı eziyet" suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis, Sudenaz M. hakkında ise "kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama" suçundan 2 yıldan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Büyükçekmece 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Dosyada yer alan görüntüler ve mağdurların sağlık durumuna ilişkin raporlar, sürecin seyrinde belirleyici olacak unsurlar arasında gösteriliyor.

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