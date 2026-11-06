Dolar 50,1527 +0,06%
Euro 56,0912 -0,15%
Bist 11.392,08 +0,52%
Altın Gram 6.579,58 -0,80%
EUR/USD 1,1181 -0,34%
Brent Petrol 98,60 +0,32%
--°

Bakımevinde iddianame: Beylikdüzü'nde iki alzheimer hastası için hapis istemi

Beylikdüzü'nde alzheimer ve demans bakım merkezinde iki hastaya yönelik şiddet iddiası iddianameye taşındı; görüntüler ve farklı oranda hapis istemi yer aldı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 13:11

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Bakımevinde iddianame: Beylikdüzü'nde iki alzheimer hastası için hapis istemi

Soruşturma tamamlandı

İstanbul Beylikdüzü'nde bir alzheimer ve demans bakım merkezinde 8 Mayıs 2026'da meydana geldiği öne sürülen olayla ilgili yürütülen soruşturma, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Gülay Tanrıyeri (77) ve Gülmi Kordere (79) mağdur; Banu Z. (27) ve Sudenaz M. (22) ise şüpheli sıfatıyla yer aldı.

İddianamenin ayrıntıları:

İddianamede yer alan kronolojiye göre, 27 Nisan 2026 tarihinde şüpheli Sudenaz M.'nin mağdur Gülay Tanrıyeri'yi itmesi sonucu yaralanma meydana geldiği, bu yaralanmanın "basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek" nitelikte olduğu belirtildi. Ayrıca iddianamede, Banu Z.'nin mağdur Gülmi Kordere'ye tükürdüğüne dair görüntülerin mevcut olduğu kaydedildi.

İddianamede mağdurların olay sonrası Darülaceze Özel Bakım Merkezi'ne sevk edildikleri, her iki mağdurun da hastalıkları nedeniyle yaşanan olayı hatırlamadıkları ve bu nedenle beyanlarının alınamadığı vurgulandı. Savcılık, bu bulgular ışığında şüphelilerin üzerlerine atılı suçları işlediklerinin anlaşıldığını bildirdi.

Şüphelilerin savunmaları:

Hazırlanan iddianamede yer alan savcılık ifadelerine göre Banu Z., görüntüleri sosyal medyadan izlediğini ve "Mağdur bana tükürüyordu. Ben de ona tükürüyormuş gibi yaptım ama tükürmedim. Gülmi isimli hastanın sinirlerini yatıştırmak ve onu eğlendirmek için bu eylemlerde bulundum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" şeklinde beyanda bulundu.

Sudenaz M. ise ifadesinde, "Hasta Gülay Tanrıyeri'yi diğer hastalara bulaştığı için uyardım. Yerine oturması için hafif bir şekilde ittirdim. Mağdur, o sırada dengesini kaybederek düştü. Kurum çalışanını aradım ve Tanrıyeri'yi hastaneye kaldırdık. Bu durumdan dolayı son derece üzgünüm" dediği belirtildi.

Suçlamalar ve ceza istemi:

İddianamede, Banu Z. hakkında "ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı eziyet" suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis, Sudenaz M. hakkında ise "kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama" suçundan 2 yıldan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Büyükçekmece 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Dosyada yer alan görüntüler ve mağdurların sağlık durumuna ilişkin raporlar, sürecin seyrinde belirleyici olacak unsurlar arasında gösteriliyor.

Beylikdüzü’nde yaşlı bakım merkezinde 2 hastaya şiddet iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma...

Beylikdüzü’nde yaşlı bakım merkezinde 2 hastaya şiddet iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bayburt'ta asayiş stratejileri ve kurumlar arası koordinasyon masaya yatırıldı
images

Jandarma Tavşanburnu'nda operasyon düzenledi: 22 göçmen yakalandı, 3 şüpheli tut...
images

Çaldıran'da tanker ile çekicinin çarpışması: yol kısa süre kapandı
images

Çumra'da narkotik baskını: 2 kilo 226 gram esrar ve ruhsatsız tabanca bulundu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Jandarma Tavşanburnu'nda operasyon düzenledi: 22 göçmen yakalandı, 3 şüpheli tutuklandı

Yedigöller yolu kışın ilk beyaz örtüsünü aldı

soğuk havalarda cilt kuruluğuna bitkisel yağlarla çözüm

Gölcük’e 12 bin metrekarelik kültür merkezi için ihalede teklifler yarıştı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi