Kısa aralıklarla kaydedildi: Tekirdağ'da refüje çarpan motosiklet ve duvarına çarpan araç kamerada

Olayın özeti:

Tekirdağ'da iki ayrı trafik kazası şehir kameralarına yansıdı. Birinde motosiklet refüje çarpıp ağaca savrulurken, diğerinde bir araç bahçe duvarına çarptı. Her iki olayda da yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve polis inceleme başlattı.

Kazımiye Mahallesi'ndeki motosiklet kazası:

Geçtiğimiz çarşamba günü Kazımiye Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde direksiyon kontrolünü kaybeden motosiklet sürücüsü refüje çarparak bir ağaca savruldu. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye sevk edildi.

Alipaşa Mahallesi'ndeki araç kazası:

Geçtiğimiz hafta gece yarısı Alipaşa Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir araç yoldan çıkarak bir bahçe duvarına çarptı. Bu kazada da yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Görüntüler çarpma anını ve aracın kontrolden çıkışını gösteriyor.

İnceleme ve yol güvenliği:

Olaylarla ilgili olarak polis tarafından soruşturma başlatıldı. Yetkililer kazaların nedenlerini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor ve görüntüler ışığında detaylı inceleme yapıyor. Bu vakalar, sürücülerin hız, yol koşulları ve direksiyon hakimiyetine dikkat etmesinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

TEKİRDAĞ'DA MOTOSİKLETİN REFÜJE ÇARPTIĞI VE BİR ARACIN DA BAHÇE DUVARINA ÇARPTIĞI İKİ AYRI KAZA KAMERAYA YANSIDI.