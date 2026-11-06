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Karlık yaylası'nda mahsur kalan iki kişi koordineli kurtarma operasyonuyla sağ bulundu

Yalova'nın Karlık Yaylası'nda mahsur kalan iki vatandaş, AFAD, jandarma ve ES-AK ekiplerinin koordineli müdahalesiyle sağ olarak kurtarıldı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 13:12

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karlık yaylası'nda mahsur kalan iki kişi koordineli kurtarma operasyonuyla sağ bulundu

Olayın gelişimi:

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde bulunan Karlık Yaylası mevkiinde mahsur kalan iki vatandaş için 112 Acil Çağrı Merkezi (AÇM)'ne yapılan ihbar üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi. Olay yerine AFAD Yalova İl Müdürlüğü'nden 4 arama kurtarma personeli ve Armutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi:

Görevlendirilen ekipler sahada koordineli çalışma yürüttü; arama-kurtarma prosedürleri uygulanarak mahsur kalan 2 vatandaş'a ulaşılması ve sağlık güvenliklerinin sağlanması temin edildi. Yapılan müdahale sonucunda kişiler sağ şekilde kurtarıldı.

yerel iş birliğinin önemi:

Kurtarma çalışmalarına ayrıca ES-AK Arama Kurtarma Derneği ekipleri de destek verdi. Olay, acil durumlarda kurumlar arası hızlı irtibat ve sahadaki koordinasyonun belirleyici rolünü bir kez daha gösterdi.

YALOVA’NIN ÇINARCIK İLÇESİNE BAĞLI ESENKÖY BELDESİNDEKİ KARLIK YAYLASI’NDA MAHSUR KALAN 2...

YALOVA’NIN ÇINARCIK İLÇESİNE BAĞLI ESENKÖY BELDESİNDEKİ KARLIK YAYLASI’NDA MAHSUR KALAN 2 VATANDAŞ, AFAD VE JANDARMA EKİPLERİNİN KOORDİNELİ ÇALIŞMASIYLA SAĞ OLARAK KURTARILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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