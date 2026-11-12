S-70 helikopterinin enkazına ulaşıldı, Malatya Samanköyü'nde arama-kurtarma sürüyor

MSB açıklaması:

Milli Savunma Bakanlığı, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköyü mevkiinde bir adet S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğradığını duyurdu.

Bakanlık mesajında, bölgede görev yapan ekiplerin ulaşması sonucu enkazın bulunduğu ve arama-kurtarma çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

Kaza ve müdahale:

Açıklamada, kaza bilgisi ve enkazın tespit edildiği belirtildi; MSB, olay yerinde yürütülen müdahale ve arama-kurtarma faaliyetlerinin sürmekte olduğunu kaydetti.

Resmi süreç ve bilgi akışı:

MSB tarafından yapılan kısa açıklamada olayla ilgili ayrıntılar paylaşılmadı. Resmi kurumların yürüttüğü çalışmalara dair ek bilgilendirmelerin ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.

MSB: "Bir adet S-70 tipi helikopterimiz kaza kırıma uğramıştır"