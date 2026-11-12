Dolar 50,2529 +0,05%
Euro 55,6709 -0,15%
Bist 11.811,19 +1,24%
Altın Gram 6.259,90 -3,15%
EUR/USD 1,1058 -0,29%
Brent Petrol 94,59 +1,97%
--°

S-70 helikopterinin enkazına ulaşıldı, Malatya Samanköyü'nde arama-kurtarma sürüyor

MSB, Malatya Yeşilyurt Samanköyü'nde S-70 tipi bir helikopterin kaza kırıma uğradığını, enkaza ulaşılarak arama-kurtarma çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 19:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

S-70 helikopterinin enkazına ulaşıldı, Malatya Samanköyü'nde arama-kurtarma sürüyor

MSB açıklaması:

Milli Savunma Bakanlığı, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköyü mevkiinde bir adet S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğradığını duyurdu.

Bakanlık mesajında, bölgede görev yapan ekiplerin ulaşması sonucu enkazın bulunduğu ve arama-kurtarma çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

Kaza ve müdahale:

Açıklamada, kaza bilgisi ve enkazın tespit edildiği belirtildi; MSB, olay yerinde yürütülen müdahale ve arama-kurtarma faaliyetlerinin sürmekte olduğunu kaydetti.

Resmi süreç ve bilgi akışı:

MSB tarafından yapılan kısa açıklamada olayla ilgili ayrıntılar paylaşılmadı. Resmi kurumların yürüttüğü çalışmalara dair ek bilgilendirmelerin ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.

MSB: &quot;Bir adet S-70 tipi helikopterimiz kaza kırıma uğramıştır&quot;

MSB: "Bir adet S-70 tipi helikopterimiz kaza kırıma uğramıştır"

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

ocakta bekleyiş: bartın'da 65 madenci maaş ve ikramiye talebiyle üretimi durdurd...
images

Tali yoldan çıkan kamyona çarpan otomobilde iki kişi hayatını yitirdi
images

Malatya'da S-70 tipi helikopter kazasında dört asker şehit oldu
images

Temizlik karışımı okulda endişe yarattı: 3 öğrenci tedbirle hastaneye kaldırıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Körfezden ortak ses: Edremit il olsun talebi güçleniyor

ocakta bekleyiş: bartın'da 65 madenci maaş ve ikramiye talebiyle üretimi durdurdu

Gürsel Aksel'de temkinli başlangıç: Türkiye-Belçika 15'te 0-0

Tali yoldan çıkan kamyona çarpan otomobilde iki kişi hayatını yitirdi

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi