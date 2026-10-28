Samsun'da gizli takip sonucu uyuşturucu ticareti zanlısı tutuklandı

Olayın ayrıntıları:

Samsun'da yürütülen çalışmada Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir kişiyi takibe aldı. Yapılan takip ve istihbarat çalışmalarının ardından şüpheli A.Y. yakalandı.

Soruşturma ve yargı süreci:

Yakalanan A.Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanmasına karar verildi ve şüpheli cezaevine gönderildi.

Operasyonu gerçekleştiren birimler tarafından yürütülen çalışmalar sonucu alınan bu karar, kentteki uyuşturucuyla mücadele çabalarının devam ettiğini gösteriyor.

A.Y., ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.