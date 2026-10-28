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Samsun'da gizli takip sonucu uyuşturucu ticareti zanlısı tutuklandı

Samsun'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin takibi sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen A.Y. yakalandı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 11:30

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 11:35

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Samsun'da gizli takip sonucu uyuşturucu ticareti zanlısı tutuklandı

Olayın ayrıntıları:

Samsun'da yürütülen çalışmada Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir kişiyi takibe aldı. Yapılan takip ve istihbarat çalışmalarının ardından şüpheli A.Y. yakalandı.

Soruşturma ve yargı süreci:

Yakalanan A.Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanmasına karar verildi ve şüpheli cezaevine gönderildi.

Operasyonu gerçekleştiren birimler tarafından yürütülen çalışmalar sonucu alınan bu karar, kentteki uyuşturucuyla mücadele çabalarının devam ettiğini gösteriyor.

A.Y., ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

A.Y., ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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