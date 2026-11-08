Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Esenyurt'ta ters yönden giren araç taksiye çarptı, sürücüler arasında arbede kameraya yansıdı

Esenyurt'ta iddia edilen alkol etkisindeki sürücünün ters yönden girdiği Doğan Araslı Bulvarı'nda taksiyle çarpışması ve ardından çıkan kavga kamerada.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 10:26

GÜNCELLEME: 08 Kasım 2026 - 10:28

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Esenyurt'ta ters yönden giren araç taksiye çarptı, sürücüler arasında arbede kameraya yansıdı

kaza ve iddialar:

Olay, dün gece saatlerinde İstanbul'un Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre ana caddeye ters yönden giren ve alkollü olduğu öne sürülen sürücü, kendi şeridinde ilerleyen taksiye çarptı.

tartışma ve kavgaya dönüşmesi:

Çarpışmanın ardından araç sürücüleri arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine saldırdığı anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

görüntülerin içeriği:

Kayıtlarda, önce sürücüler arasında sözlü tartışma, ardından ise fiziki müdahale anları yer alıyor. Olay anına ilişkin görüntülerde tarafların birbirlerine saldırdığı ve çevredeki vatandaşların duruma müdahale etmeye çalıştığı görülüyor.

KAZANIN ARDINDAN SÜRÜCÜLER ARASINDA ÇIKAN KAVGA CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

KAZANIN ARDINDAN SÜRÜCÜLER ARASINDA ÇIKAN KAVGA CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erbil'de sağanak sele dönüştü: 1 ölü, 5 yaşında bir çocuk kayıp
images

Gece yarısı Çubuk'ta ev yangını: dumandan etkilenenler merdivenle tahliye edildi
images

Manavgat'ta uyuşturucu etkisindeki kişi tahrayla caddeyi birbirine kattı
images

Samsun'da gece yarısı kaza: alkollü sürücü karşı şeride geçince 4 kişi yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Diyarbakır'da bel ameliyatlarında küçük kesili perkütan vidalama dönemi

Sonbaharda Dumanlı Yaylası'nda renk cümbüşü

Kök boyanın izinden: Selçuk'tan saraylara uzanan halıcılık mirası

Üçpınar'da zeytin festivali halkın öncülüğünde yoğun ilgi gördü

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Gençlerin sahadaki gücü Lefke'de öne çıktı

Karabük'te eğitimde iş birliği öne çıktı: EDEP koordinasyon toplantısı yol haritasını belirledi