Boztepe'den gece manzarası: jandarmadan huzur ve güven mesajı

jandarma Boztepe'den gece manzarasını paylaştı:

Jandarma Genel Komutanlığı, Ordu'nun seyir terası olarak bilinen Boztepe'den çekilmiş bir gece fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntüde şehrin ışıkları ve Boztepe'nin yüksek noktasından bakış hakim.

görüntüdeki dikkat çeken unsurlar:

Fotoğrafta 530 metre yükseklikteki Boztepe'de yer alan bir jandarma aracı ile iki jandarma personelinin şehri izlediği görülüyor. Kare, hem kentin gece siluetini hem de görev başındaki güvenlik varlığını birlikte yansıtıyor.

paylaşımın verdiği mesaj:

Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımında yer alan ifadede "huzur ve güvenin nöbetindeyiz" vurgusu ön planda. Mesaj, hem görselin hem de görev yapan personelin halkta güven duygusu uyandırmayı amaçladığını gösteriyor.

Paylaşım, bölgedeki vatandaşlara yönelik bir güven telkini niteliğinde olup, jandarmanın görev alanındaki görünürlüğünü ve sürekli devriye anlayışını simgeliyor. Fotoğrafın sosyal medya üzerinden paylaşılması, kamusal güvenlik algısını güçlendirmeye yönelik bir iletişim adımı olarak okunuyor.

ORDU’NUN SEYİR TERASI OLARAK BİLİNEN BOZTEPE’DEN ŞEHRİN GECE MANZARASINI PAYLAŞAN JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI, ‘HUZUR VE GÜVENİN NÖBETİNDEYİZ’ MESAJI VERDİ.