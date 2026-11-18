Olay yeri ve zaman:

Kaza, Samsunın Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde, saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Olay yerinden edinilen bilgiye göre, yolda seyir halindeki araçlara arkadan çarpan bir kamyonet kazaya neden oldu.

Kaza detayları:

Kazaya karışan kamyonetin sürücüsü Kenan Y. (23) olup, aracın plakasının 55 AIR 633 olduğu belirtildi. Arkasında seyreden otomobilin sürücüsü ise Burak B. (19) olarak kaydedildi ve otomobilin plakası 52 AEK 087 olarak bildirildi. Kamyonetin, önündeki otomobile arkadan çarpması sonucu çarpışma gerçekleşti.

Yaralılara müdahale:

Kazada otomobil sürücüsü Burak B. ile araçta bulunan Bahattin Ö., İlyas P. ve Altay K. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi, Samsun Şehir Hastanesi ve bir özel hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Olay yerinde polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı ve kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

SAMSUN’UN TEKKEKÖY İLÇESİNDE KAMYONETİN OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ YARALANDI.