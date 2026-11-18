Bandırma'da kediye yönelik şiddet iddiası

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 100. Yıl Mahallesi sınırlarında sopayla darbedildiği iddia edilen bir kedi ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle bulunduğu yerden alınan hayvan, yapılan ilk muayenede ciddi yara ve enfeksiyon riski taşıyordu.

vatandaşların müdahalesi:

İddiaya göre kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi elindeki sopayla kediyi darbetti. Kedinin çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar hızlı davranarak hayvanı kurtardı ve en yakın veterinere götürdü. Olay, mahallede yaşayanlar ve hayvanseverler arasında tepki yarattı; sokak sakinleri, failin tespit edilerek hakkında işlem yapılmasını istiyor.

veteriner müdahalesi ve alınan önlemler:

Veteriner hekimin muayenesinde kedinin gözünün kurtarılamayacak durumda olduğu belirlendi. Enfeksiyonun vücuda yayılmasını önlemek amacıyla hasar gören göz alınmak zorunda kaldı. Hayvanın genel sağlık durumu ve ameliyat sonrası bakımı veteriner ekip tarafından takip ediliyor.

Olay, bölgedeki hayvan hakları savunucularının tepkisini çekti; vatandaşlar, saldırganın bulunup yasal süreç işletilmesini talep ediyor.

İDDİAYA GÖRE, KİMLİĞİ HENÜZ ÖĞRENİLEMEYEN BİR KİŞİ, ELİNDEKİ SOPAYLA BİR KEDİYİ DARBETTİ. OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.