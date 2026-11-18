Bandırma'da şüpheli saldırı sonucu kedi bir gözünü kaybetti

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde sopayla darbedildiği iddia edilen bir kedi ağır yaralandı. Olay, 100. Yıl Mahallesi’ndeki toplu konutlarda meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi elindeki sopayla kediyi darbetti; kedinin çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar müdahale ederek hayvanı kurtardı.

olayın seyri:

Kedinin ağır yaralanması üzerine veteriner hekim muayenesi yapıldı. Yapılan kontrolde, veteriner tarafından kedinin gözünün kurtarılamayacak durumda olduğu tespit edildi. Enfeksiyonun vücuda yayılmasını önlemek amacıyla kedinin hasar gören gözü alındı.

tepki ve beklenti:

Yaşanan olay hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. Bölgedeki vatandaşlar, kediyi darbettiği öne sürülen kişinin tespit edilerek hakkında işlem yapılmasını istedi.

Bandırma'da sopayla darbedildiği ileri sürülen kedi gözünü kaybetti