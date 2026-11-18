tekkeköy'de kamyonet otomobile arkadan çarptı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, bölge trafiğini aksatırken yaralılar acil müdahale için hastanelere sevk edildi.

Kaza anı ve araç bilgileri:

Kaza, saat 20.30 sıralarında Şabanoğlu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Kenan Yıldırım (23) idaresindeki 55 AIR 633 plakalı kamyonet, önünde seyir halinde olan Burak Bozkurt (19) yönetimindeki 52 AEK 087 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Kazada otomobil sürücüsü Burak Bozkurt ile araçta bulunan Bahattin Özdoğan, İlyas Pars ve Altay Kayaalp yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi, Samsun Şehir Hastanesi ve bir özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili polis ekipleri bölgede inceleme başlattı ve kazanın oluş nedenine ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

Samsun’da kamyonet otomobile çarptı: 4 yaralı