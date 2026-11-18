Tutuklu eski genel müdür Taha Çakmak adliyede ifade verdi

Fon soruşturması kapsamında tutuklanan eski yöneticiler arasında yer alan Taha Çakmak, ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Çakmak, adliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından tekrar cezaevine götürüldü.

Soruşturmayı yürüten makam

Olay, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında değerlendiriliyor. Soruşturmanın kapsamı ve yürütülen işlemler hakkında kurumdan yapılan resmi bir açıklama henüz paylaşılmadı.

İfade süreci ve sonraki adım

Adliyeye getirilen Çakmak'ın ifade işlemleri tamamlandı. İşlemler sonrasında adli makamların kararı doğrultusunda Çakmak yeniden cezaevine sevk edildi; hakkında devam eden adli süreç izleniyor.

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'te eski genel müdür olarak görev yapan Çakmak'ın adliyedeki ifadesi, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında dosyaya eklenecek bilgileri ortaya koyma açısından önem taşıyor.

Türkiye Sigorta'nın eski genel müdürü tutuklu Taha Çakmak ifade vermek için adliyeye geldi