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Samsun'da otobüsten inen kadının bavulunda 21 bin 630 hap ele geçirildi

İstanbul'dan Samsun'a gelen yolcunun valizinde piyasa değeri 21 milyon 630 bin TL olan 21 bin 630 sentetik ecza hap ele geçirildi; şüpheli K.A. takibe alınarak tutuklandı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 13:48

GÜNCELLEME: 12 Kasım 2026 - 13:51

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Samsun'da otobüsten inen kadının bavulunda 21 bin 630 hap ele geçirildi

Samsun'da yolcu otobüsünde şüpheli bavul operasyonu

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, İstanbul'dan gelen yolcu otobüsünden inen bir kadının bavulunda yapılan aramada, emniyet güçleri tarafından 21 bin 630 adet sentetik ecza uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin 21 milyon 630 bin TL olduğu bildirildi.

operasyon ve yakalama detayları:

Ekipler, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, otobüsten inen kadını takibe aldı. Yapılan incelemede valiz içerisindeki paketlenmiş haplar tespit edildi ve şüpheli gözaltına alındı.

şüphelinin ifadesi ve yargı süreci:

Gözaltına alınan K.A. (52), ifadesinde Samsun'a ilk kez gezmek amacıyla geldiğini ve bavulundaki haplardan haberi olmadığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen K.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı ve Çarşamba Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor; emniyet yetkilileri ele geçirilen miktarın ve yapının uyuşturucu ticaretine ilişkin değerlendirmelerin soruşturma sürecinde netleşeceğini belirtti.

GÖZALTINA ALINAN KADIN, ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

GÖZALTINA ALINAN KADIN, ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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