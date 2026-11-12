Vali Akbıyık’tan rektör Kaçar’a ortak projelerle gençliğe yatırım

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Turhan Kaçar'ı ziyaret etti. Ziyaret, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile gerçekleştirilen atamanın ardından yapıldı.

ziyaretin mesajı:

Vali Akbıyık, üniversitenin Muğla'nın kalkınması ve akademik gelişiminde öncü bir role sahip olduğunu belirtti. Görüşmede, yerel ihtiyaçlarla akademik kapasitenin uyumlu hale getirilmesinin önemi vurgulandı.

üniversite-kamu iş birliği:

Muğla Gençlik Yılı kapsamında üniversite-kamu iş birliğinin en üst seviyeye taşınacağı, gençlerin potansiyelini ortaya çıkaracak ortak projelerin hız kesmeden sürdürüleceği kaydedildi. Taraflar, genç odaklı çalışmalarda sürdürülebilir iş birliği taahhüdünde bulundu.

Her iki kurumun önümüzdeki dönemde iş birliğini güçlendirerek bölgesel kalkınma ve gençlerin fırsatlara erişimi için ortak adımlar atma kararlılığı öne çıktı.

MUĞLA VALİSİ DR. İDRİS AKBIYIK, MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MSKÜ) REKTÖRLÜĞÜ GÖREVİNE YENİDEN ATANAN PROF. DR. TURHAN KAÇAR’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU.