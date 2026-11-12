Park halindeki araçta ölü bulunan mühendisin ölüm nedeni açıklandı

Olayın tespit edilmesi:

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesi'nde, ağabeyi A.O.'nun haber alamadığı kardeşi için yaptığı arama sırasında tespit edilen 20 Y 5523 plakalı hafif ticari aracın arka koltuğunda 36 yaşındaki makine mühendisi Arif Oruç hareketsiz bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Oruç'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yürütülen işlemler:

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak çevrede inceleme başlattı. Cansız beden, ölüm nedeninin tespiti amacıyla Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İlk değerlendirmelere göre Oruç'un kalp krizi geçirdiği saptandı.

Cenaze işlemleri ve defin:

Oruç'un cenazesi, öğle vakti Honaz ilçesine bağlı Pınarkent Mahalle Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Koyunaliler Mezarlığı'na defnedildi. Yetkililer olayla ilgili incelemenin sürdüğünü bildirdi.

DENİZLİ'NİN PAMUKKALE İLÇESİNDE BOŞ ARAZİYE PARK EDİLMİŞ ARACININ ARKA KOLTUĞUNDA CANSIZ BEDENİ BULUNAN MAKİNE MÜHENDİSİNİN KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ.