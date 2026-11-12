Panik sokakta: Sütlüce'de toprak kayması sonrası tahliye belirsizliği ve öfke

olayın gelişimi:

İstanbul Beyoğlu Sütlüce Mahallesi Zor Bayırı Sokak'ta saat 11.30 sıralarında bir inşaat alanında çalışmanın sürdüğü sırada bitişikteki binanın önünde kısmi bir toprak kayması meydana geldi. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar panikle dışarı çıkarken, bölgeye polis, itfaiye, İGDAŞ ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Belediye ekipleri olay yerine gelerek zemin etüt çalışması başlattı. Yapılan ilk değerlendirmelerin ardından binanın tahliye edilip edilmeyeceği konusunun netleşeceği bildirildi.

mahalle sakinlerinin tepkisi:

Adnan Dan kaymanın olduğu binada yaşayanlardan biri olarak müteahhide ve belediyeye tepki gösterdi. Dan, "Müteahhit durmadan altımızı kazıyor. Müteahhide defalarca önlem almasını söyledik ama almadı. Aslında müteahhidin arsası oraya kadar gelmiyordu, belediyeye para yedire yedire arsayı buraya kadar getirdi. Sonrasında altımızı kazdı, boru suyunu patlattı. Aramızda bir buçuk metrelik duvar vardı, o da çöktü gitti. Çökünce binanın temeli gözüktü. Müteahhide diyorum ki ‘Binanın temeli sağlam değil.’ Müteahhidin bana söylediği kelime, ‘Binanın temeli sağlam, hiçbir şey olmaz korkmayın. Çıkın arsamdan.’ Böyle bir kelime söylenir mi? Bu binada 10 hanede vatandaş var. Bu 10 hanenin canı ne olacak? Sonrasında Allah rahmet eylesin yasımız var. Gece olsa ne yapacağız? Bina şu anda tahliye edilmeyecek. Binada şu anda hasar yok ancak olmayacağı anlamına da gelmiyor" dedi.

Zennure Keleş ise çalışmanın yaklaşık 10 gündür sürdüğünü belirterek, uyarılarına rağmen önlem alınmadığını anlattı: "10 gündür kazıyorlar. Diyorum ki ’Binanın temeli sağlam değil, kazmayın.’ Müteahhit bize gülüp geçiyor. Her seferinde ’Bir şey olmaz’ diyor. Hepimiz hastayız, adam gelmiş bize gülüyor. Bina çatırdadı, sonra biz aşağı indik. Bana diyor ki ‘Arsamdan çık, bundan hiçbir şey olmaz. Öldünüz mü?’ diyor. Ölmemiz mi gerekiyor? Ben bu gece evime giremem".

yetkililerin müdahalesi ve sonraki adımlar:

Olay sonrası yetkililer, bölgedeki güvenliğin sağlanması ve zemin çalışmasının tamamlanmasının ardından binanın durumuna ilişkin karar verileceğini aktardı. Vatandaşların iddiaları ise hem müteahhitin çalışma biçimi hem de belediyenin ruhsat ve denetim süreçleri hakkında soru işaretleri oluşturuyor.

Gelişmelerin belediye ekiplerinin zemin etüt sonuçlarına göre şekilleneceği ve tahliye kararıyla ilgili bilginin ilerleyen saatlerde netleşeceği öğrenildi.

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