Nasser Hastanesi'nin cerrahi binası tahrip edildi, sağlık sistemi uyardı

Nasser Hastanesi'ne yönelik saldırının etkileri

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasser Hastanesi'ne düzenlenen saldırıda, hastanenin cerrahi binası kullanılamaz hale geldi. Olayda aralarında bir doktor ve 13 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 6 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırı, bölgede zaten ağır bir insani krizle boğuşan sağlık sistemine yönelik baskıyı daha da artırdı.

Can kayıpları ve bina hasarı:

Sağlık kaynakları, saldırıda hayatını kaybedenlerin isimlerini ve yaşlarını şu şekilde duyurdu: 13 yaşındaki Cihad Naim Muhammed Ebu Teylkh, 52 yaşındaki doktor Rızk Ahmed İbrahim Ebu Şeyra, 53 yaşındaki Halid Süleyman İbrahim Ebu Anza, 45 yaşındaki Murad Tevfik Mahmud Ebu Zarifa, 28 yaşındaki Seyf Gazi Müslim Ebu Hatab ve 27 yaşındaki Muhammed Nafiz Musa Ebu Avvad. Cerrahi binaya yönelik saldırıda büyük çapta yıkım meydana geldi ve bina hizmet dışı kaldı, bu da acil cerrahi müdahale kapasitesini doğrudan etkiledi.

Sağlık Bakanlığı'ndan uluslararası çağrı:

Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada saldırıyı kınadı ve bir sağlık tesisinin, içinde tedavi gören hastalar ile insani görevlerini yerine getiren sağlık personeli varken hedef alınmasının uluslararası hukuk ve sözleşmelerin açık ihlali olduğunu belirtti. Bakanlık, hastanelerin, sağlık çalışanlarının ve hastaların korunması için Birleşmiş Milletler kurumları, insan hakları kuruluşları ve uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulundu ve saldırıların sürmesinin mevcut sağlık hizmetlerini daha da zayıflatacağı uyarısında bulundu.

İsrail ve Hamas açıklamaları:

İsrail Savunma Kuvvetleri, saldırıyı doğrulayarak hedefin Hamas'ın Han Yunus Tugayı Komutanı Muhammed Ebu İsmail olduğunu ve söz konusu kişinin hastanede saklandığını ileri sürdü. Yapılan açıklamada Ebu İsmail'in tugaydaki silahlı kişilerin faaliyetlerini yönettiği ve saldırıların planlanması ile gerçekleştirilmesinden sorumlu olduğu iddia edildi. Hamas ise iddialara tepki göstererek bu beyanların sağlık tesisine yönelik saldırıyı örtbas etmeye yönelik olduğunu savundu ve uluslararası toplum ile BM'ye çağrıda bulunarak saldırıların durdurulmasını ve sorumluların hesap vermesini talep etti.

Saldırının ardından Nasser Hastanesi'ndeki cerrahi kapasitenin kaybı, Gazze'deki sağlık hizmetlerine erişimi daha da sınırlayarak yaralı ve hastaların durumunu ağırlaştırıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın vurguladığı üzere, sağlık kuruluşlarının ve personelinin korunması uluslararası hukuk kapsamında öncelikli kabul ediliyor ve olay, bu korumanın sağlanmasına yönelik acil bir müdahale gerektirdiğini ortaya koyuyor.

İSRAİL’İN GAZZE ŞERİDİ’NİN GÜNEYİNDEKİ HAN YUNUS KENTİNDE BULUNAN NASSER HASTANESİ’NE DÜZENLEDİĞİ SALDIRIDA, ARALARINDA BİR DOKTOR VE 13 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN DA BULUNDUĞU 6 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ.