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Bayramiç'te lokantada çıkan kavgada eski eş ağır yaralandı, zanlı tutuklandı

Bayramiç'te bir lokantada eski eşi A.S'yi (49) bıçaklayarak ağır yaralayan F.U (60), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı; kadın yoğun bakımda.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 13:46

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bayramiç'te lokantada çıkan kavgada eski eş ağır yaralandı, zanlı tutuklandı

Olayın ayrıntıları:

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde dün akşam saatlerinde Camikebir Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir lokantada tartışma büyüdü. İddiaya göre, F.U (60) lokantaya gelen eski eşi A.S (49) ile sözlü tartışma yaşadı ve yanında getirdiği bıçakla A.S'yi bıçakladı.

Yaralının durumu ve müdahale:

Saldırıda A.S ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı önce Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırdı; ardından durumu ağır olduğu için tedavi ve takip amacıyla ÇOMÜ Hastanesi'ne sevk edildi. Kadının yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma ve tutuklama:

Olayın ardından kaçan F.U, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bayramiç adliyesine sevk edilen zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

BIÇAKLANAN AYSEL SAKALDAŞ

BIÇAKLANAN AYSEL SAKALDAŞ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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