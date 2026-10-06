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Samsun’da sokak satıcılarına operasyon: iki şüpheli gözaltına alındı

Samsun Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri İlkadım ve Canik ilçelerinde düzenlediği operasyonlarda 8,35 g metamfetamin, sentetikler ve bir tabanca ele geçirdi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 20:17

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Samsun’da sokak satıcılarına operasyon: iki şüpheli gözaltına alındı

Samsun’da sokak satıcılarına operasyon: iki şüpheli gözaltına alındı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İlkadım ve Canik ilçelerinde eş zamanlı arama ve operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda elde edilen bulgular sonrası iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İlkadım ilçesindeki bulgular:

İlkadım ilçesinde B.Ç. (44) isimli kişinin ikametinde yapılan aramada, 8,35 gram metamfetamin, 0,85 gram sentetik kannabinoid, 2 adet sentetik ecza ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Canik ilçesindeki arama:

Canik ilçesinde S.Ö. (31) adlı kişinin ikametinde yapılan aramada ise 51 gram sentetik kannabinoid bulundu ve ele geçirildi.

Soruşturma ve yasal işlem:

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler hakkında ilgili birimlerce adli işlem başlatıldı.

SAMSUN’DA NARKOTİK POLİSİNİN İLKADIM VE CANİK İLÇELERİNDE DÜZENLEDİĞİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA...

SAMSUN’DA NARKOTİK POLİSİNİN İLKADIM VE CANİK İLÇELERİNDE DÜZENLEDİĞİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 2 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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