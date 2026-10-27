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Samsun'da spor ayakkabı almak isteyen şahıs çalışanı kandırıp kayıplara karıştı

İlkadım'da bir kişi, tanıdık bahanesiyle bin 250 liralık spor ayakkabıyı alıp sahte telefon numaraları bırakarak kaçtı; olay güvenlik kamerasında.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 18:03

GÜNCELLEME: 27 Ekim 2026 - 18:14

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Samsun'da spor ayakkabı almak isteyen şahıs çalışanı kandırıp kayıplara karıştı

Olayın gelişimi:

İlkadım ilçesi Kale Mahallesi, Samsun Yabancılar Pazarındaki bir iş yerine gelen kimliği belirsiz şahıs, çalışanı tanıdık olduğu izlenimini vererek yaklaştı. Şahıs, eşini ve oğlunu tanıdığını, iş yerinden sık sık alışveriş yaptıklarını söyledi ve iki ayrı kağıda kendi adıyla kardeşinin adını ile iki telefon numarasını yazdı.

İddiaya göre şahıs, raflardaki bir çift bin 250 lira değerindeki spor ayakkabıyı alarak ödeme için iki adet kredi kartını POS cihazından geçirmeye çalıştı. Kartlardan "yetersiz bakiye" uyarısı alınması üzerine işlemler gerçekleşmedi. Uçağına yetişmesi gerektiğini söyleyerek panik yapan şahıs, parayı getireceğini belirterek iş yerinden ayrıldı.

İş yeri kontrolleri ve güvenlik kaydı:

Çalışanlar şahsın bıraktığı telefon numaralarını aradıklarında, iki numaranın da geçersiz olduğu tespit edildi. Bu gelişme üzerine iş yeri yetkilileri, şahsın ayakkabıyı alarak dolandırıcılık yaptığı değerlendirmesinde bulundu. Olay anına ait görüntüler, iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı ve şahsın mağazada sergilediği tutum kayıtlarda yer aldı.

İş yeri sahibinin tepkisi:

İş yeri sahibi Eren Gedik, olayla ilgili olarak, "Olayın parasında değilim ancak yaptığı olaydan dolayı cezalandırılmasını istiyorum. Başka kişilere de aynı şeyi yapmasın" dedi. Yetkililer, görüntüler ve alınan ifadeler doğrultusunda şüphelinin kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

SAMSUN YABANCILAR PAZARI’NDA BİR İŞ YERİNE GELEN ŞAHIS, 1250 LİRA DEĞERİNDEKİ SPOR AYAKKABIYI...

SAMSUN YABANCILAR PAZARI’NDA BİR İŞ YERİNE GELEN ŞAHIS, 1250 LİRA DEĞERİNDEKİ SPOR AYAKKABIYI ALMAK İÇİN İŞ YERİ ÇALIŞANINI DOLANDIRARAK KAYIPLARA KARIŞIRKEN, DOLANDIRICILIK ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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