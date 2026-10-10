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Samsunspor ile Trabzonspor maçı ilk 15 dakikada golsüz eşitlikle devam ediyor

Trendyol Süper Lig 7. haftasında Samsunspor ile Trabzonspor karşı karşıya; maçın ilk 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi ve mücadele devam ediyor.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 16:23

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Samsunspor ile Trabzonspor maçı ilk 15 dakikada golsüz eşitlikle devam ediyor

maç özeti:

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Samsunspor, evinde Trabzonspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın açılış bölümünde skor 0-0 olarak kaydedildi ve maç ilk 15 dakika itibarıyla golsüz eşitlikle devam ediyor.

ilk 15 dakikada oyunun görünümü:

Maçın ilk çeyreğinde her iki takım da temkinli bir başlangıç yaptı; tempo dengeli görünürken, top hakimiyeti ve alan paylaşımı üzerinden bir adaptasyon süreci izlendi. Bu periyotta skoru değiştirecek somut bir gelişme yaşanmadı ve takımlar birbirlerinin oyun planlarını çözme çabasında.

ilerleyen dakikalarda dikkat edilecek noktalar:

Geri kalan bölümde orta saha mücadelesi ve kanat organizasyonları maçın kaderini belirleyebilir. İlk golü bulacak taraf psikolojik üstünlüğü ele geçireceğinden, taktiksel sabır ve hücum etkinliği kritik rol oynayacak. Maç hâlâ devam ediyor ve ilerleyen dakikalarda oyun akışı daha belirgin hale gelecek.

SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MÜCADELESİNİNİ İLK YARISINDAN KARELER. THOMAS REİS VE THORSTEN FİNK.

SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MÜCADELESİNİNİ İLK YARISINDAN KARELER. THOMAS REİS VE THORSTEN FİNK.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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