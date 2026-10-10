Pregon Publishing Frankfurt'ta Türk eğitim yayınlarını dünya pazarına taşıdı

Pregon Publishing, Türkiye’de geliştirdiği İngilizce eğitim yayınlarını uluslararası pazarlara açma hedefiyle 7-11 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenen 78. Frankfurt Kitap Fuarına katıldı. Fuarın ilk gününden itibaren yayınevinin standı, farklı ülkelerden gelen yayıncılar ve sektör temsilcilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

fuarda gösterilen ilgi:

Standta sergilenen çocuk kitapları, okul öncesi ve okul çağına yönelik eğitim setleri ile özgün öğretim materyalleri, ziyaretçiler tarafından büyük beğeni topladı. Pregon Publishing yetkilileri, fuarda gerçekleştirilen görüşmelerde yayınların içerik kalitesi ve öğretim yaklaşımının uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek düzeyde olduğuna dair izlenimler aldı. Bu temaslar, yeni distribütör ağı ve yayın hakları üzerinde yapılan ön görüşmelere zemin hazırladı.

takdir ve diplomatik buluşma:

Türkiye standında yer alan Pregon Publishing, çalışmalarının uluslararası alana katkısı nedeniyle anlamlı bir onurla ödüllendirildi. Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt Başkonsolosu Nagihan İlknur Develioğlu ve İstanbul Ticaret Odası Başkan Vekili Mehmet Develioğlu tarafından Pregon Publishing adına Yönetim Kurulu Başkanı Nurhan Şahinkaya'ya takdim edilen teşekkür belgesi, firmanın ülke temsilindeki rolünü ve diplomatik temaslarla kurduğu ilişkilerin önemini vurguladı. Ziyaret sırasında diplomatik ve ticari temsilcilerle gerçekleşen görüşmeler, firmanın uluslararası açılımına ayrı bir ağırlık kattı.

hedefler ve iş birlikleri:

Pregon Publishing, yurt içinde oluşturduğu güçlü yayıncılık altyapısını uluslararası platformlara taşımayı sürdürüyor. Frankfurt katılımı, ihracat vizyonunu güçlendirmek, farklı ülkelerde distribütörlük anlaşmaları ve yayın hakları iş birlikleri oluşturmak için stratejik bir adım olarak planlandı. Yayınevinin hedefi, İngilizce eğitim içeriklerini dünya genelindeki öğrenciler, öğretmenler ve eğitim kurumlarıyla buluşturmak olarak özetleniyor.

Fuar sürecinde elde edilen geri bildirimler ve kurulan yeni temaslar, Pregon Publishing’in önümüzdeki dönemde atacağı adımlar için somut fırsatlar sunuyor. Yayınevi, Türkiye'nin üretim gücünü ve eğitim alanındaki birikimini dünya pazarlarına taşımaya kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

TÜRKİYE'DE ÜRETTİĞİ İNGİLİZCE EĞİTİM YAYINLARINI ULUSLARARASI PAZARLARA TAŞIYAN PREGON PUBLİSHİNG, DÜNYANIN EN BÜYÜK ULUSLARARASI KİTAP FUARI OLARAK KABUL EDİLEN FRANKFURT KİTAP FUARI'NDA YERİNİ ALDI. FUARIN İLK GÜNÜNDEN İTİBAREN ULUSLARARASI YAYINCILARIN VE SEKTÖR TEMSİLCİLERİNİN YOĞUN İLGİSİYLE KARŞILAŞAN PREGON PUBLİSHİNG, TÜRK YAYINCILIĞININ KÜRESEL PAZARDAKİ POTANSİYELİNİ BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYDU. ETKİNLİKTE AYRICA TÜRKİYE CUMHURİYETİ FRANKFURT BAŞKONSOLOSU NAGİHAN İLKNUR DEVELİOĞLU VE İSTANBUL TİCARET ODASI BAŞKAN VEKİLİ MEHMET DEVELİOĞLU TARAFINDAN PREGON PUBLİSHİNG ADINA YÖNETİM KURULU BAŞKANI NURHAN ŞAHİNKAYA'YA TEŞEKKÜR BELGESİ TAKDİM EDİLDİ.