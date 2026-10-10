Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Pregon Publishing Frankfurt'ta Türk eğitim yayınlarını dünya pazarına taşıdı

Pregon Publishing, 78. Frankfurt Kitap Fuarı'nda Türkiye'yi temsil ederek İngilizce eğitim yayınlarını uluslararası pazarlara tanıttı; diplomatik takdir aldı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 17:03

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Pregon Publishing Frankfurt'ta Türk eğitim yayınlarını dünya pazarına taşıdı

Pregon Publishing Frankfurt'ta Türk eğitim yayınlarını dünya pazarına taşıdı

Pregon Publishing, Türkiye’de geliştirdiği İngilizce eğitim yayınlarını uluslararası pazarlara açma hedefiyle 7-11 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenen 78. Frankfurt Kitap Fuarına katıldı. Fuarın ilk gününden itibaren yayınevinin standı, farklı ülkelerden gelen yayıncılar ve sektör temsilcilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

fuarda gösterilen ilgi:

Standta sergilenen çocuk kitapları, okul öncesi ve okul çağına yönelik eğitim setleri ile özgün öğretim materyalleri, ziyaretçiler tarafından büyük beğeni topladı. Pregon Publishing yetkilileri, fuarda gerçekleştirilen görüşmelerde yayınların içerik kalitesi ve öğretim yaklaşımının uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek düzeyde olduğuna dair izlenimler aldı. Bu temaslar, yeni distribütör ağı ve yayın hakları üzerinde yapılan ön görüşmelere zemin hazırladı.

takdir ve diplomatik buluşma:

Türkiye standında yer alan Pregon Publishing, çalışmalarının uluslararası alana katkısı nedeniyle anlamlı bir onurla ödüllendirildi. Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt Başkonsolosu Nagihan İlknur Develioğlu ve İstanbul Ticaret Odası Başkan Vekili Mehmet Develioğlu tarafından Pregon Publishing adına Yönetim Kurulu Başkanı Nurhan Şahinkaya'ya takdim edilen teşekkür belgesi, firmanın ülke temsilindeki rolünü ve diplomatik temaslarla kurduğu ilişkilerin önemini vurguladı. Ziyaret sırasında diplomatik ve ticari temsilcilerle gerçekleşen görüşmeler, firmanın uluslararası açılımına ayrı bir ağırlık kattı.

hedefler ve iş birlikleri:

Pregon Publishing, yurt içinde oluşturduğu güçlü yayıncılık altyapısını uluslararası platformlara taşımayı sürdürüyor. Frankfurt katılımı, ihracat vizyonunu güçlendirmek, farklı ülkelerde distribütörlük anlaşmaları ve yayın hakları iş birlikleri oluşturmak için stratejik bir adım olarak planlandı. Yayınevinin hedefi, İngilizce eğitim içeriklerini dünya genelindeki öğrenciler, öğretmenler ve eğitim kurumlarıyla buluşturmak olarak özetleniyor.

Fuar sürecinde elde edilen geri bildirimler ve kurulan yeni temaslar, Pregon Publishing’in önümüzdeki dönemde atacağı adımlar için somut fırsatlar sunuyor. Yayınevi, Türkiye'nin üretim gücünü ve eğitim alanındaki birikimini dünya pazarlarına taşımaya kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

TÜRKİYE&#039;DE ÜRETTİĞİ İNGİLİZCE EĞİTİM YAYINLARINI ULUSLARARASI PAZARLARA TAŞIYAN PREGON PUBLİSHİNG...

TÜRKİYE'DE ÜRETTİĞİ İNGİLİZCE EĞİTİM YAYINLARINI ULUSLARARASI PAZARLARA TAŞIYAN PREGON PUBLİSHİNG, DÜNYANIN EN BÜYÜK ULUSLARARASI KİTAP FUARI OLARAK KABUL EDİLEN FRANKFURT KİTAP FUARI'NDA YERİNİ ALDI. FUARIN İLK GÜNÜNDEN İTİBAREN ULUSLARARASI YAYINCILARIN VE SEKTÖR TEMSİLCİLERİNİN YOĞUN İLGİSİYLE KARŞILAŞAN PREGON PUBLİSHİNG, TÜRK YAYINCILIĞININ KÜRESEL PAZARDAKİ POTANSİYELİNİ BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYDU. ETKİNLİKTE AYRICA TÜRKİYE CUMHURİYETİ FRANKFURT BAŞKONSOLOSU NAGİHAN İLKNUR DEVELİOĞLU VE İSTANBUL TİCARET ODASI BAŞKAN VEKİLİ MEHMET DEVELİOĞLU TARAFINDAN PREGON PUBLİSHİNG ADINA YÖNETİM KURULU BAŞKANI NURHAN ŞAHİNKAYA'YA TEŞEKKÜR BELGESİ TAKDİM EDİLDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bartın Üniversitesi'nde Gazze'nin gündemine taşınan görsel sergi ve çadır çalışm...
images

Bartın Üniversitesi'nin küresel etkisi: 18 akademisyen Stanford listesinde
images

Afet müdahalesine hazırlık: Elazığ'da jandarmaya enkaz arama ve çadır eğitimi
images

Okuma çağrısı Şahinbey’de yankı buldu: 10’uncu kitap fuarı açıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Aliağa Petkimspor son periyotta üstünlüğü koruyamadı: Körfez Basket 91-90 galip

Ümraniye'de ağaçların arasındaki çantadan el bombası çıktı

Ereğli'de kavşakta çarpışma: suv ve motosiklette iki yaralı

Genç pedalın gururu Nazife Tunçel Sırbistan'da gümüş madalyayla döndü

TREND HABERLER

Demir'den alaturka dokunuşlu elektronik ballad: yeni single 'Senden Sonra' yayımlandı

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Bakü'de prova: Fenerbahçe N’Golo Kante ve Çağrı Balta'nın golleriyle 2-0 kazandı

Minik öğrenciler emniyet ve nüfus müdürlüklerinde vatandaşlık dersini yerinde deneyimledi

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Çivril'de camiler haftası kapsamında sabah namazı buluşması