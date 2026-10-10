Sivasspor bandırmaspor deplasmanına taktik ağırlıklı antrenmanla hazırlanıyor

Sivasspor hazırlıkları teknik direktör yönetiminde sürdü

Sivasspor, Trendyol 1. Lig’in 10. haftasında oynayacağı Bandırmaspor maçı öncesi saha çalışmalarına başladı. Teknik direktör İsmet Taşdemir idmanı ısınma hareketleriyle açtı; takım kısa sürede tempoyu yükseltti ve antrenman planına hızlı bir giriş yaptı.

Antrenmanın akışı:

Isınmanın ardından oyuncular öncelikle pas çalışmaları gerçekleştirdi. İdmanın devamında ekip, taktik organizasyonlar üzerinde yoğunlaştı; top dolaşımı, alan işgali ve set oyunlarındaki roller üzerine taktik talimatlar verildi. Çalışma, maç pratiğine dönük uygulamalarla maç temposuna hazırlık amaçlı yapılandırıldı.

Süre alan oyuncuların çalışması:

Pendikspor karşılaşmasında forma giyen futbolcular ise tam saha idmanından ayrı tutuldu ve yenileme çalışması yaptı. Bu uygulama, oyuncuların toparlanmasını hızlandırmaya ve sonraki maça dinç gitmelerini sağlamaya yönelik planın parçası olarak dikkat çekti.

Maç takvimi:

Sivasspor ile Bandırmaspor arasındaki 10. hafta karşılaşması 13 Ekim 2026 Salı saat 14.30'da Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma, her iki ekip için haftanın kilit randevularından biri olarak öne çıkıyor.

EKENLER BETON SİVASSPOR, TRENDYOL 1. LİG’İN 10. HAFTASINDA DEPLASMANDA KARŞILAŞACAĞI BANDIRMASPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.