Kırşehir'de 2006 kaybı yeniden soruşturuldu: aile fertlerinin itirafı üzerine kemikler bulundu

olayın yeniden gündeme gelmesi:

Kırşehir’in Akpınar ilçesine bağlı Köşker köyünde, 2006 yılında ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Rıza Güzel ile ilgili soruşturma, yürütülen yeniden değerlendirme sonucu yeni bir aşamaya geçti. Edinilen bilgiye göre, 1955 doğumlu Güzel’in 5 Şubat 2026 tarihinde kaybolmasına ilişkin yapılan araştırmalarda; kayıp olduğuna dair iz ve emarelerin gerçeği yansıtmadığının tespit edilmesi üzerine Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kasten öldürme' suçundan soruşturma başlatıldı.

Dosya, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından yeniden değerlendirildi. Soruşturma kapsamında yapılan tespitlerde Güzel’in olay tarihinde köyden ayrılmadığı, köyde ikamet ettiği ve aile içinde sık sık tartışmalar yaşandığına dair veriler şüpheleri aile fertleri üzerine yoğunlaştırdı.

araştırma ve delil çalışmaları:

Soruşturmada şüphelilerin çelişkili beyanları, konuya gösterdikleri ilgisizlik ve tanık ifadeleri doğrultusunda bölgeye yönelik fiziki araştırmalar yürütüldü. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin yer göstermeleri ve itiraflarının ardından Köşker köyü arazisinde maktule ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu.

operasyon, gözaltı ve tutuklamalar:

Soruşturma kapsamında 6 Ekim 2026 tarihinde üç ilde, altı farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda Güzel’in eşi ve 6 çocuğundan oluşan toplam yedi şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Z. Güzel, L. Güzel, B. Güzel, Z. Ş., B. Ş., M. Güzel ve C. Güzel bulunuyor.

Savcılığa sevk edilen şüphelilerden L. Güzel ve B. Güzel tutuklama talebiyle, Z. Güzel ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemece L. Güzel ve B. Güzel'in tutuklanmasına, Z. Güzel hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

KIRŞEHİR’İN AKPINAR İLÇESİNE BAĞLI KÖŞKER KÖYÜNDE, 5 ŞUBAT 2006 TARİHİNDE AİLESİ TARAFINDAN KAYIP BAŞVURUSU YAPILAN RIZA GÜZEL’E İLİŞKİN YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA 7 AİLE FERDİ GÖZALTINA ALINDI. ŞÜPHELİLERDEN 2’Sİ TUTUKLANIRKEN, 1 KİŞİ HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI VERİLDİ.