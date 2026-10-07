Samsunspor'da Suat Çakır: yıldızlara rağmen mücadeleyle iyi sonuç alacağız

Kamp ve kadro durumu:

Samsunspor Basın Sözcüsü ve İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır, Nuri Asan Tesisleri'ndeki kamp sürecini değerlendirirken takımın son dönemindeki sakatlıkların giderilmeye başladığını vurguladı. Çakır, milli takım arasının ekibe fayda sağladığını, sakat oyuncuların dönmesiyle takımın artık daha bütün bir görüntüye kavuştuğunu belirtti.

Çakır, eksik oyuncuların geri dönüşünün idmanlara da yansıdığını söyleyerek, teknik heyet ve futbolcular arasında artan hırs ve isteğin sahaya taşınmasının beklendiğini ifade etti. Yönetim cephesinden de bu inanca tam destek geldiği mesajını verdi.

Taraftar çağrısı ve bilet düzenlemesi:

Karadeniz derbisinin önemine dikkat çeken Çakır, taraftarların statta yaratacağı itici güçten söz etti. Kulübün bilet fiyatlarını, Anadolu takımlarıyla yapılan maç seviyesine düşürdüğünü belirterek herkesi maça davet etti. Ayrıca iş insanları ve sanayici çevrelere, çalışanlarına cumartesi günü izin verip maça gelmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Çakır, bu tür desteklerin sahadaki mücadeleyi doğrudan etkilediğini, tam kapasite bir taraftar desteğinin takımın moralini yükselteceğini söyledi.

Maç beklentisi ve rakip analizi:

Üst üste alınan dört mağlubiyet döneminin takımı üzdüğünü kabul eden Çakır, özellikle son dört maçtaki sonuçların istenmeyen bir tablo oluşturduğunu sözlerine ekledi. Ancak sakatlıkların azalması ve kadrodaki genç oyuncuların gelişimiyle atmosferin değiştiğini ifade etti.

Trabzonspor hakkında değerlendirme yaparken Çakır, rakibin gerçekten güçlü bir kadroya sahip olduğuna işaret etti: "Trabzonspor hakikaten iyi takım. Dünya yıldızı oyuncuları var." Buna karşın Samsunspor olarak sahada mücadele ederek, savaşarak iyi bir sonuç almak istediklerini vurguladı ve bu inancın yönetimden teknik heyete, futbolculardan taraftara dek tüm camiada paylaşıldığını belirtti.

Çakır, haftaya kadar tam kadro çalışmanın mümkün olmadığını, kamptan sonra oluşan sakatlıkların süreci etkilediğini fakat şu anki görünümün umut verici olduğunu da sözlerine ekledi. Cumartesi günkü karşılaşmanın hem sportif hem de moral açıdan kritik olduğuna dikkat çekti ve sakatsız bir sezon temennisinde bulundu.

SAMSUNSPOR BASIN SÖZCÜSÜ VE İCRA KURULU ÜYESİ SUAT ÇAKIR, TRABZONSPOR’UN DÜNYA YILDIZLARINDAN OLUŞAN BİR KADROSU OLMASINA RAĞMEN İYİ MÜCADELE EDEREK GÜZEL BİR SONUÇ ALACAKLARINA İNANDIĞINI SÖYLEDİ.