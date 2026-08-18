Sanayicilere akademik kariyer kapısı: AOSB ile ATÜ iş birliği güçleniyor

Toplantının amacı ve kapsamı:

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) ile Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) iş birliğinde düzenlenen "Akademik Kariyer ve Sektör Odaklı Eğitim Tanıtım Toplantısı", AOSB Bölge Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Toplantı, sanayicilerin ve bölge çalışanlarının lisansüstü eğitim ve akademik kariyer imkanlarını yakından tanımalarını sağlamak amacıyla düzenlendi.

Programda, ATÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde yürütülen doktora, tezli yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans seçenekleri hakkında bilgilendirme yapıldı; ayrıca sektör odaklı eğitim modellerinin çalışanların mesleki gelişimine katkısı ele alındı.

Program tanıtımı ve sunulan fırsatlar:

Toplantının açılış konuşmasını yapan ATÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Neriman Yalçın, lisansüstü eğitimin hem akademik gelişim hem de sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi açısından taşıdığı önemi vurguladı. Yalçın, eğitim programlarının sanayiyle uyumlu hale getirilmesinin altını çizdi.

Ardından, Enstitü Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Çağrı Güçlüten enstitüdeki programları detaylandırdı; katılımcılara doktora, tezli ve tezsiz yüksek lisansların içerikleri, başvuru süreçleri ve mezuniyet sonrası akademik/mesleki olanaklar hakkında bilgi verildi.

Üniversite-sanayi iş birliğinin önemi:

Toplantıda öne çıkan noktalardan biri, üniversitelerin akademik bilgi birikimi ile sanayinin uygulama deneyiminin bir araya getirilmesinin sağlayacağı kazanımlar oldu. Katılımcılara, lisansüstü eğitimin çalışanların teknik ve yönetsel yetkinliklerini geliştireceği ve üretim süreçlerinin değişen ihtiyaçlarına cevap verecek insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sunacağı anlatıldı.

Soru-cevap bölümünde aktarılanlar:

Programın son bölümünde ATÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sekreteri Mücahit Moğol, katılımcıların sorularını yanıtladı. Bu bölüm, sanayiciler ve çalışanların ilgilendikleri programların içerikleri, uygulama biçimleri ve kariyer hedefleriyle ilişkilendirilmiş eğitim yolları konusunda doğrudan bilgi alma fırsatı bulmalarını sağladı.

Sonuç olarak, toplantı AOSB'nin nitelikli insan kaynağını geliştirme çabalarının bir parçası olarak, sanayi ile üniversite arasındaki bağın güçlendirilmesine hizmet etti ve lisansüstü eğitim fırsatlarına erişimin artmasına katkı sunmayı hedefledi.

AOSB, SANAYİCİLERİN VE ÇALIŞANLARIN AKADEMİK GELİŞİMLERİNE KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ATÜ) İŞ BİRLİĞİNDE "AKADEMİK KARİYER VE SEKTÖR ODAKLI EĞİTİM TANITIM TOPLANTISI" DÜZENLEDİ.