Sancaktepe'de zafer coşkusu: Ceza meydan parkı'nı doldurdu

coşku dolu sahne:

Sancaktepe Kültür Sanat Festivali'nin ikinci gününde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile eş zamanlı kutlamalar ilçede yoğun bir katılım yarattı. Etkinlik kapsamında sahne alan Ceza, enerjik performansı ve sevilen parçalarıyla Meydan Parkı'nı tıklım tıklım dolduran on binlerce vatandaşa coşkulu anlar yaşattı.

sahne ve izleyici reaksiyonu:

Sahneye çıktığı andan itibaren tempo ve etkileşimi yüksek tutan sanatçı, repertuarındaki hitleriyle kalabalığı peşinden sürükledi. İzleyiciler şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken, konser boyunca sık sık alkış ve tezahüratlar yükseldi. Alanın atmosferi, 30 Ağustos'un gurur duygusuyla festival heyecanının birleştiği bir tablo oluşturdu.

başkanın mesajı ve kapanış:

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin de etkinlikte kısa bir konuşma yaptı ve 30 Ağustos'un önemine vurgu yaptı. Başkan Yeğin konuşmasında şunları söyledi: "Bugün hem 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızın gururunu hem de Kültür Sanat Festivalimizin heyecanını bir arada yaşıyoruz. Sancaktepe’mizde bu güzel çifte coşkuyu siz değerli komşularımızla paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle anıyor; Zafer Bayramı’mızı ve festivalimizi taçlandıran bu birlikteliğimizin daim olmasını diliyorum."

Konuşmanın ardından Başkan Yeğin, sahnedeki performansından ötürü Ceza'ya teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu. Çifte bayram havasında geçen gece, Sancaktepelilere hem zafer gururunu hem de müzik dolu bir festival deneyimini bir arada sunarak sonlandı.

SANCAKTEPE KÜLTÜR SANAT FESTİVALİ’NİN İKİNCİ GÜNÜNDE COŞKU VE MÜZİK BİR ARAYA GELDİ. 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMALARIYLA BİRLEŞEN FESTİVAL KAPSAMINDA, TÜRK MÜZİĞİNİN GÜÇLÜ İSMİ CEZA, MEYDAN PARKI’NDA SAHNE ALARAK SANCAKTEPELİLERE UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI.