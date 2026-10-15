Sancaktepe’den yeni üniversitelilere 20 bin TL destek ve İstanbul’dakilere ulaşım katkısı

Sancaktepe’den yeni üniversitelilere 20 bin TL eğitim desteği

Sancaktepe Belediyesi, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre ilk kez üniversiteye yerleşen gençlere yönelik destek paketini açıkladı. Programa hak kazanan öğrenciler 20.000 TL eğitim desteği alacak. İstanbul’daki üniversitelerde öğrenim görecek olan faydalanıcılar ayrıca eğitim-öğretim dönemi boyunca 8 ay süreyle aylık 653 TL ulaşım desteği almaya uygun olacaklar.

başvuru koşulları ve başvuru süreci:

Destekten yararlanmak isteyen öğrencilerin 2026 YKS sonuçlarına göre devlet üniversitelerinin yüz yüze eğitim veren programlarına veya vakıf üniversitelerinin yüzde 100 burslu yüz yüze programlarına ilk kez yerleşmiş olmaları gerekiyor. Açıköğretim, uzaktan eğitim veya yüzde 75/50/25 burslu programlara yerleşen öğrenciler destekten yararlanamayacak.

Ayrıca başvuru sahiplerinin 1 Ocak 2004 tarihinden sonra doğmuş olmaları ve 1 Temmuz 2026 tarihinden önce Sancaktepe’de ikamet etmeye başlamış olmaları şartı aranacak. Başvurular 15-26 Ekim 2026 tarihleri arasında Sancaktepe Belediyesi Hizmet Binası’na şahsen yapılacak.

Başvuru sırasında istenecek belgeler arasında tarihçeli öğrenci ve veli yerleşim yeri belgesi, öğrenci ve veli kimlik fotokopisi, güncel öğrenci belgesi, üniversite yerleştirme sonuç belgesi ve öğrenciye ait banka hesap bilgileri bulunuyor.

ulaşım desteği ve tutarlar:

Eğitim desteği şartlarını karşılayan ve İstanbul’daki üniversitelere yerleşen öğrencilere 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi boyunca 8 ay süresince aylık 653 TL ulaşım desteği sağlanacak. Ulaşım desteğinin toplam tutarı 8 ay için 5.224 TL olarak hesaplanıyor.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, gençleri tebrik ederek belediyenin eğitime öncelik verdiğini vurguladı. Yeğin, "Üniversite kapısından adım atarak geleceğini inşa etme yolunda ilk büyük adımı atan tüm gençlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Eğitim, bir toplumun geleceğine yapılan en kıymetli yatırımdır. Bizler Sancaktepe Belediyesi olarak, evlatlarımızın ve ailelerimizin omuzlarındaki yükü hafifletmeyi, gençlerimizin sadece derslerine ve hayallerine odaklanmasını sağlamayı bir görev biliyoruz" dedi.

Başkan Yeğin ayrıca, "20 bin TL’lik eğitim desteğimiz ve İstanbul’da okuyan evlatlarımıza sunacağımız 8 aylık ulaşım katkımızla her zaman yanınızdayız. Sizler azimle çalışacak, Türkiye’nin yarınlarını şekillendireceksiniz; bizler de yolunuzu aydınlatmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Yolunuz ve bahtınız açık olsun" ifadelerini kullandı.

SANCAKTEPE BELEDİYESİ'NDEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE 20 BİN TL EĞİTİM DESTEĞİ