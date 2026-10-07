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Sancaktepe'ye mahalle merkezli sağlık yatırımı: Abdullah Bayram Aile Sağlığı Merkezi hizmete girdi

Sancaktepe'de Eyüp Sultan Mahallesi'nde açılan Abdullah Bayram Aile Sağlığı Merkezi, 390 m²'lik iki katlı engelsiz ve donanımlı tesis olarak hizmete girdi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 12:44

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EDİTÖR: Serkan Varol

Sancaktepe'ye mahalle merkezli sağlık yatırımı: Abdullah Bayram Aile Sağlığı Merkezi hizmete girdi

Sancaktepe'ye yeni aile sağlığı merkezi hizmete girdi

Sancaktepe Belediyesi, Eyüp Sultan Mahallesi'nde tamamlanan Abdullah Bayram Aile Sağlığı Merkezi'ni düzenlenen törenle mahalle sakinlerinin hizmetine sundu. Proje, birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırma hedefiyle hayata geçirildi.

tesis özellikleri:

Merkez, Eyüp Sultan Mahallesi'nde 390 metrekare inşaat alanı üzerine iki katlı olarak inşa edildi. Yeni tesis; donanımlı muayene odaları, güçlü fiziki altyapı ve engelsiz/erişilebilir tasarımıyla bölgenin sağlık ihtiyacına yanıt verecek şekilde planlandı.

belediye kararı ve süreç:

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, açılışta yaptığı konuşmada yatırımların mahalle toplantılarında halkın talepleri doğrultusunda şekillendiğini vurguladı. Yeğin, 2024'te Eyüp Sultan Mahallesi'nde yapılan ilk mahalle toplantısında komşuların aile sağlığı merkezi talebi olduğunu ve bu ihtiyaç doğrultusunda mahallenin bir değil iki aile sağlığı merkezine kavuştuğunu ifade etti.

Başkan Yeğin görevinin ilk dönemini 'onurla, gururla ve mücadeleyle' tamamladıklarını belirterek, Sancaktepe'ye hizmet etmeye devam edeceklerini ve karar alma süreçlerinde mahalle ile birlikte hareket ettiklerini söyledi.

açılış töreni ve teşekkür:

Yeğin, tesisin yapımına maddi katkıda bulunan, geçmiş dönemlerde Samandıra bölgesinde belediye başkanlığı yapmış olan Abdullah Bayram'a teşekkür etti. Ayrıca gece gündüz çalışan sağlık emekçilerine, doktorlara ve hemşirelere fedakârlıkları için şükranlarını iletti. Yapılan duaların ve kesilen kurdelenin ardından Başkan Yeğin ve beraberindeki heyet, sağlık merkezini dolaşarak incelemelerde bulundu.

SANCAKTEPE BELEDİYESİ, İLÇEDEKİ SAĞLIK YATIRIMLARINA BİR YENİSİNİ DAHA EKLEYEREK EYÜP SULTAN...

SANCAKTEPE BELEDİYESİ, İLÇEDEKİ SAĞLIK YATIRIMLARINA BİR YENİSİNİ DAHA EKLEYEREK EYÜP SULTAN MAHALLESİ'NDE YAPIMI TAMAMLANAN ABDULLAH BAYRAM AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ'Nİ TÖRENLE HİZMETE AÇTI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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